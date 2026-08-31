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文總「Taiwan Day」9月波蘭登場 蕭美琴期許：零距離感受最真實台灣

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴出席文化總會「Taiwan Day」系列活動行前記者會。圖／總統府提供
副總統蕭美琴出席文化總會「Taiwan Day」系列活動行前記者會。圖／總統府提供

響應外交部「台灣文化在歐洲2026」及文化部「歐洲台灣文化年」，文化總會將於9月11、12日前進波蘭舉辦「Taiwan Day」系列活動，8月31日舉辦行前記者會。文總副會長-副總統蕭美琴及主要贊助單位兆豐銀行副總經理陳建中等貴賓到場，為即將啟程的台灣文化隊伍暖身並獻上祝福。

記者會現場由雷昇傳藝劇團、台北共樂軒率先帶來精彩演出，謝范將軍、風童火將等四尊神將現身「出巡」，從神將、北管到當代舞蹈，預告將讓歐洲廣場化身台灣廟口，以最具生命力的民間文化向世界展現台灣的文化自信。

蕭美琴表示，台灣的外交處境雖然辛苦，也面臨許多複雜挑戰，但台灣人與人為善、想與世界朋友交心互動的心從來沒有改變。此次文總帶著台灣文化走進歐洲，不只是把表演帶到海外，更希望透過文化這股溫暖而強大的力量，讓更多歐洲朋友認識台灣不同的面貌。

她提到，從傳統民間信仰、當代藝術到深受世界喜愛的台灣美食，都是台灣人日常生活與共同記憶的一部分，也展現台灣熱愛自由民主與開放社會的特質。

蕭美琴說，期許歐洲朋友能透過不同面向，零距離感受最真實的台灣。台灣與歐洲雖然地理距離遙遠、文化背景不同，但文化是彼此對話最堅實的橋樑，甚至不需要翻譯，就能感受彼此的誠懇與善意。

她也感謝本次包含兆豐銀行在內、來自各界力量的戮力支持，讓台灣文化得以一次次登上國際舞台，更勉勵所有出訪團隊都能成為台灣外交的代表與面貌，持續擴大台灣與世界交朋友的用心。

外交部次長吳志中分享，從半導體、公共衛生到生活服務，台灣如今在世界上越來越出名，而文化更是其中最能感動人心的重要力量。他以2024巴黎文化奧運為例表示，當時台灣成為獲選參與的13個國家之一，活動期間吸引大量國際民眾參與，足見世界對台灣文化的高度興趣。

文化部自去年起展開「歐洲文化年」計畫，今年共有18項計畫在歐洲各地展開文化行動，其中10項即為與外交部合作的「光點計畫」。文化部次長王時思說明，如此長年累積的文化交流，都是為了向世界展現台灣充滿多元、民主、自由與想像力的樣貌。

王時思特別介紹此次將隨團出發的超高人氣文化IP「a-We」，此次也將以專屬波蘭的樣貌亮相，其所代表的包容與彈性，正是台灣人最珍貴的特質，並期待在本次的演出中，團隊都能帶著台灣的友善與世界溝通。

「Taiwan Day」首日將於9月11日在羅茲登場，由台北共樂軒與雷昇傳藝劇團帶來《台灣陣》，並同步舉辦台灣主題市集，集結超過10家品牌，從台灣茶、珍珠奶茶、水餃、芒果乾、茶葉蛋豆乾，到茄芷袋、襪品及生活風格選物，讓波蘭民眾從聽覺、視覺到味覺感受台灣日常。

此次「Taiwan Day」波蘭站，也是何曉玫舞團9月橫跨奧地利、波蘭、匈牙利巡演中的重要一站。文總表示，從神將、北管與陣頭，到當代舞蹈與台灣市集，期待讓更多歐洲民眾在最貼近日常的相遇中認識台灣，也讓台灣文化帶著自己的樣貌，自信走進全世界。

蕭美琴 文總

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