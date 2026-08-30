菲律賓次長肯定台灣消防培訓 讚助打造「新菲律賓」

菲華文經總會消防研習營同學會今天舉行新屆學員授證儀式，菲律賓內政部次長馬比洛格肯定台灣協助培訓義勇消防隊員，提升菲律賓災害應變能力，符合總統小馬可仕推動的「新菲律賓」改革方向。

消防研習營同學會由歷年赴台受訓結業的菲律賓義勇消防隊員及政府消防人員組成，本屆新學員授證儀式在馬尼拉華人區自由大廈舉行。

菲律賓內政部主管公共安全次長馬比洛格（JedPatrick Mabilog）感謝台灣為菲華義勇消防隊員提供專業訓練，強調菲律賓面對的災害威脅不只是火災，還有地震、颱風、土石流及建築物倒塌等，消防人員的專業能力極為重要。

他說，菲律賓政府希望把各地義勇消防隊力量整合至國家公共安全體系，以提升消防署能量，強化民眾對公安體系的信任，符合總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）推動的「新菲律賓」（Bagong Pilipinas）目標。

馬比洛格在活動結束後告訴中央社，災害無國界，透過台菲消防培訓計畫，台灣分享先進技術及訓練方式，菲律賓則分享面對災害的韌性，雙方可加強協調合作，共同保護財產、挽救生命。

菲律賓消防署代理署長關張（Wilberto Rico Neil AngKwan Tiu）鼓勵2026年度消防班學員把在台所學帶回菲律賓，與其他消防人員分享。他強調，消防訓練的真正價值不只是取得證書，而是能否運用所學拯救生命。

關張指出，菲律賓消防署期待持續透過培訓計畫加強與台灣合作，領域包括災害應變、搜救、消防技術、科技、領導及知識交流等，以因應日益升高的緊急應變需求。

早年菲律賓地方政府消防資源不足，各地華社組成義勇消防隊，在自救之餘也協助在地社區，但志工普遍缺乏正規訓練。自2010年起，僑務委員會、菲華文教服務中心及菲華文經總會開始組織菲華義勇消防隊員赴台受訓，學員返菲後成立同學會，維繫袍澤情誼並分享學習成果。

2026年度的消防訓練班於3月底赴台，在南投竹山內政部消防署訓練中心完成為期5天、近40小時的高強度專業訓練。

團長蔣柏煌介紹，今年有32名學員赴台受訓，來自菲律賓超過18個義勇消防團體，涵蓋大馬尼拉地區，以及丹轆（Tarlac）、塔克羅班（Tacloban City）、怡朗（Iloilo）及巴科洛德（Bacolod）等大城市。

蔣柏煌告訴中央社，學員今年參加的是進階課程，增加地震救援、隧道救援及電動車事故等科目，其中電動車救援是因應菲律賓電動車日益普及，隧道救援則可為未來捷運等基礎建設啟用後，可能面臨的救援需求預作準備。

中華民國駐菲副代表李廷盛表示，台菲消防合作已持續多年，累計赴台受訓人數超過500人，看到受訓學員返菲後持續投入救災、救援及服務社區，深感榮幸。