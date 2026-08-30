水利署：持續檢討河川治理規畫 提升整體流域承洪韌性

針對全國河川治理規畫辦理情形，經濟部水利署今天表示，截至114年底，中央管河川平均治理率已達 91.25％，中央管區域排水平均治理率達79.7％。為進一步提升整體流域治理效能及承洪韌性，水利署優先針對近年曾發生重大災害事件、防洪風險較高或河道環境變遷較顯著地河川，加速啟動並落實治理規畫及治理計畫的檢討修正作業。

水利署指出，河川治理規畫必須以完整水系或利害有關之水系為規畫單元，非僅考量「年限」是否屆滿，而是必須針對防洪保護標的與實際治理需求、歷年災害情形與潛勢分析、河道變遷與水道沖淤狀況，以及周邊經濟社會發展與整體生態治理效益等面向，進行嚴謹的綜合評估。當流域現況發生顯著變化，導致原治理計畫已不符實際需求時，即會啟動檢討作業，將有限的治水資源與人力，精準投入於最迫切需要改善的河段。

水利署表示，檢視近3年間曾發生重大淹水災害事件，主要是受短延時強降雨、區域排水容量不足、都市低窪地區積淹水或內水排除不及等因素造成，中央管河川或排水溢淹案件，其災前流域狀況與現行規畫或治理計畫之調查資料無顯著變化，溢淹是降雨超過水道保護標準，非屬規畫或治理計畫檢討因素。若災後經評估流域狀況已顯著變化者，即辦理相關檢討作業。例如媒體報導馬太鞍溪於114年發生堰塞湖溢流災害後，水利署於114年12月30日完成治理計畫檢討變更，115年更擴大辦理整個花蓮溪水系治理規劃檢討，絕無延宕怠惰。

水利署說明，短延時強降雨發生頻率愈來愈高，8月22日南部多日豪雨，經分析多處超過排水系統及道路周邊收集系統之設計保護標準，甚至部分雨量站累積雨量已達100年重現期，大幅超過設計保護標準。水利署與各縣市政府於第一時間即迅速調配抽水機應變，以減輕災情。南部地區如嘉義、台南、高雄、屏東等縣市多為地勢低漥平原區，相關水道保護標準多低於台北市，為淹水高風險地區，需加速辦理相關治水措施，以降低災損。

水利署強調，未來將持續檢討辦理治理規畫及治理計畫修正作業，除加強控管辦理期程並協助各河川分署執行外，持續追蹤執行單位辦理情形，確保防洪能力符合現況需求。另外，每年依河道沖淤情形辦理疏濬，濬深主深槽，導正流心，減少河道變遷幅度避免發生洪災。中央管河川115年度目前執行疏濬量超前目標1742萬立方公尺，確保通洪安全。