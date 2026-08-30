聯合報一周大事8/23~8/29

聯合報／ 本報訊
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與土石流。空拍圖顯示，尼泊爾努瓦科特地區房屋27日淹沒在汙泥中。法新社
尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與土石流。空拍圖顯示，尼泊爾努瓦科特地區房屋27日淹沒在汙泥中。法新社

國內

24日：財政部國庫署公布地方政府明年獲配的中央普通統籌分配稅款，總計九三三六億元，其中台北市、新北市雙雙破千億元。

28日：國發會發布最新人口推估結果，二○四五年台灣人口將跌破二千萬，到二○七五年更會直接腰斬至一二一五萬人。

28日：中選會召開委員會審議，通過廢除非核家園公投提案，預計綁年底九合一選舉一起投票。

國外

26日：尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區爆發嚴重山洪與土石流，截至廿九日，已造成六八二人罹難、約三千人失蹤，失蹤者至少五四○人是外籍人士。

26日：美國各州指控社群平台巨擘Meta，刻意將臉書、IG等社群媒體設計成容易讓年輕人上癮，Meta為此退讓和解，除支付高達一七一億美元罰款，還會大幅修改旗下商品。

28日：美國聯準會主席華許在全球央行年會發表專題演說，提到聯準會物價的維穩目標是百分之二，並暗示他認為或許有必要提高利率以緩和物價上漲壓力。

尼泊爾 統籌分配稅款 人口 公投 非核家園 山洪 Meta 華許

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