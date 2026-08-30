觀察站／承洪防災 最不需要口水韌性

南台灣強降雨再次釀成嚴重淹水災情，滾滾水流淹沒街道、摧毀農田，本該是中央與地方痛定思痛，全面檢討防災體系的關鍵時刻，最終卻又演變成熟悉的政治口水戰。面對外界對龐大預算流向與成效的質疑，執政團隊口中不斷高喊的「承洪韌性」，在現實的泥淖面前顯得格外蒼白。

據立院國民黨團揭露，南高屏地區獲得的治水預算高達約九六五億元，足足是北北基桃總和的四倍之多。中央投入如此龐大的公帑，理應換來相應的防護能量與生活安寧。

然而每逢暴雨，南部鄉親依舊得面臨家園泡水、農作盡毀的噩夢。民眾最直接的疑問在於：這筆天價公帑究竟花在何處？倘若連最基礎的河道清淤、側溝疏通等基本功都未徹底落實，投入再多經費也是事倍功半。

令人遺憾的是執政黨面對監督時的推諉態度。民進黨立院黨團將南部淹水歸咎於早期中央資源大量投入大台北、雙北享有二百年重現期的防洪標準，試圖將責任推向歷史包袱。

防洪標準的地域差異固然是客觀事實，但近年來中央資源早已大規模轉向中南部易淹水區域。在坐擁近千億資源的背景下，若仍只會用歷史結構差距來轉移焦點，無疑是迴避對工程執行效率與清淤管理的實質檢討。

大水退去，留下的是滿目瘡痍的家園與農民無奈的淚水。治水防洪是講求實事求是的工程科學，最不需要的就是建立在嘴皮上的「口水韌性」。

執政團隊與其忙於用政治話術粉飾太平，倒不如誠實面對疏濬不足與規畫失當的漏洞，踏實做好每項治水防洪工作，別再讓南部鄉親遇雨只能被迫苦中作樂，在水鄉澤國中自嘲置身於「南台灣威尼斯」。