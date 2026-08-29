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戰火中看見烏克蘭韌性 林歐莉亞：民主不能只靠投票

中央社／ 台北29日電

烏克蘭歷經戰火仍保有民主制度及國家韌性，「烏克蘭福爾摩沙友好協會」執行長林歐莉亞（Kulish Olha）今天表示，民主要靠全民參與，以及在壓力下仍能維持專業的制度，不能只靠投票

中正紀念堂「自由花蕊」系列講座，今天由林歐莉亞與中央廣播電台董事長賴秀如進行對談，雙方以「烏克蘭戰火中的自由花蕊」為題，針對對抗假訊息、認知作戰與媒體識讀等議題，提出見解。

賴秀如表示，烏克蘭在這場戰爭中撐了4年，它激勵了烏克蘭人，讓全世界敬佩，也讓台灣感受到激勵，「某種程度，烏克蘭救了台灣」，她相信台灣一定有「更堅韌撐下去的能力跟實力」。

林歐莉亞的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，林歐莉亞後來嫁給台灣人，在台定居多年，她今天以台語開場並向現場民眾問候，並表示「台灣跟烏克蘭都是我的家」，贏得全場掌聲。

賴秀如表示，這場對談源於今年5月她前往烏克蘭舉辦台灣論壇，「我們以為戰爭期間全面戒嚴，應該有很多事情沒辦法做，但烏克蘭還是辦到了」。

賴秀如表示，這場戰爭不是這幾年才開始，2014年俄羅斯沒有遇到任何抵抗，就拿下克里米亞半島，因為認知作戰很早就開始，很多戰爭跡象其實很早就看得出來，「相似的跡象，在今天的台灣看不看得出來？我們心知肚明，要怎樣避免戰爭，值得大家思考」。

林歐莉亞分享烏克蘭在戰時仍維持民主制度，包括國會持續運作，地方政府維持自治，不只靠選舉，還靠幾個能獨立運作的機構，包括烏克蘭國家銀行、憲法法院、國會人權監察使以及國家反貪腐局。

林歐莉亞說，「真正的制度韌性，是在壓力下仍能保有專業、程序與問責」。

關於對抗外在壓力，林歐莉亞提出幾個可供台灣檢驗的原則，包括「在危機開始前建立韌性、信任就是國家安全、公民社會與戰略基礎、媒體識讀就是防禦」，她強調，台灣不一定適用烏克蘭這套劇本，但不變的是「民主需要參與，不能只是投票」。

烏克蘭 韌性 投票

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