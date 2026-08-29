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聯合報「打造步行城市」奪社會光明面報導獎首獎 持續關懷有需要的人

聯合報／ 記者李承穎林佳彣邱書昱／台北即時報導
「第30屆社會光明面新聞報導獎」今天下午舉行頒獎典禮，聯合報團隊以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲平面媒體類獎會員組的特優，由佛光山文化院院長依空法師（左二）頒獎。記者曾吉松／攝影
「第30屆社會光明面新聞報導獎」今天下午舉行頒獎典禮，聯合報團隊以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導獲平面媒體類獎會員組的特優，由佛光山文化院院長依空法師（左二）頒獎。記者曾吉松／攝影

台北市新聞記者公會主辦第30屆社會光明面新聞報導獎，聯合報以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導摘「特優」首獎，今天贈獎典禮，採訪團隊從頒獎人佛光山文化院院長依空法師手中接獲獎座，團隊致詞也強調會繼續監督有權力的人、關懷有需要的人。

第30屆社會光明面新聞報導獎今年競賽作品達214件，其中平面類53件、電視類121件和廣播類40件，報名踴躍；聯合報記者鄭朝陽、林佳彣、李承穎、黃瑞典、林伯驊、王駿杰、張議晨、邱書昱、陳敬丰、楊正海、謝進盛、黃于凡共12人，以「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導榮獲今年平面媒體類獎會員組的首獎「特優」。

評審評語指出，專題呼應SDGs永續城市發展目標，從南台灣出發，關注全球暖化的都市高溫、都市造林與行人步行權益，並延伸全台城市環境，報導兼具數據、現場觀察與國際比較，不僅揭露問題，也提出改善方向，讓公共建設、氣候調適與市民生活相互連結，具有高度公共性與政策倡議價值。

林佳彣今代表採訪團隊致詞指出，感謝評審、新聞界前輩肯定聯合報「打造步行城市、涼適台灣」系列專題報導。全球興起「步行城市」風潮，但都市熱島效應加劇，加上人行道並不普及、騎樓崎嶇不平，四處更缺乏綠蔭等防曬設計，台灣離步行城市愈來愈遠，也是團隊發想本專題主因。

採訪團隊表示，特別感謝成功大學建築系特聘教授林子平率領團隊，每年大力支持聯合報的倡議，這次專題在台北、台中、高雄三地捷運和輕軌同步實測步行舒適度，以科學數據、專業分析點出步行城市必要性。

此次專題遠赴韓國直擊遮陽傘的運用，如今雙北都有了遮陽傘，並直擊台灣觀光城市人行道困境，讓許多城市願意改善健全的人行道系統，這些都是該專題的正向改變。

聯合報持續關懷有需要的人、監督有權力的人。在極端天氣下，人人都成了溫度的難民，都是有需要的人，也必須繼續監督有權力的人，並且共思解方，一同度過眼下的氣候危機。

步行 聯合報 報導

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