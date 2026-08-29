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【即時短評】景甜「找人代孕」風波給台灣的警示

聯合報／ 記者／郭雪筠
景甜。路透社
景甜。路透社

近日加密貨幣富商孫宇晨發文，洋洋灑灑寫下6000多字，爆料與大陸女明星景甜的戀情細節，包含砸重金追求對方、曾論及婚嫁、計畫在美國找人代孕生子，女方藉取卵索要五千萬美元（約十六億台幣）未果後雙方失聯等。對於這些景甜僅以簡短聲明回覆，案件已進入司法階段，目前並不好斷然下結論。

此娛樂新聞堪稱「十四億大陸人民都在看」的重量級八卦，但能探討的絕不僅狗血八卦，而是兩岸對於代孕議題的態度。

大陸對代孕普遍強烈反對，從民間到官方，態度比台灣更為強硬。2021年兩會前夕，有人大代表提交建議，呼籲有條件允許合法代孕，並打擊非法代孕、取締代孕黑市，此提議立即引起眾多網友砲轟，大陸國家衛健委隨後明確表示：代孕嚴重損害女性健康權益，造成物化女性的負面效應，並可能引發人口販運、外籍代孕者非法滯留，及嚴重的家庭和社會倫理危機。2023年，大陸十四個公部門聯手展開為期半年的專項行動，打擊代孕產業。

大陸官媒多以「黑色產業」稱呼代孕，只要明星被爆出代孕，輿論便會強烈要求列入「劣跡藝人」，昔日一線明星鄭爽便是一例。平民守法，但富豪、明星等仍能去海外找人代孕，此不但挑戰民眾認知的善良風俗，更戳中「有錢人可以你不行」的階級意識，因此景甜遭爆「找人代孕」也成為其中一大關注點。

將焦點轉回台灣，去年十二月行政院通過的「人工生殖法」修正草案，並未納入代理孕母，今年七月立法院初審時，也表決將代理孕母議題脫鉤處理，但社會態度對此議題有正有反、並非如大陸「鐵板一塊」。民眾黨立委強調以孕母利益優先、風險可透過法案管理，保障同志的生育選擇，但仍難逃「如何避免身體商業化，窮人替富人生孩子」、「孕母或委託人反悔怎麼辦」等現實難題。

再回看孫宇晨爆料景甜的文章，以「一顆卵子的重量，三點五微克；五千萬美元現金的重量，兩點五噸」煽情開頭，孫宇晨和景甜並非不能以自然懷孕方式生出倆人的孩子，但根據孫的爆料，景甜主動提出以「怕痛」為由找人代孕，而孫為此支付的總體數額，遠高於一般民眾概念中的代孕價格；至於孕母實際拿到的代孕費，窮國與富國、貧窮女性與普通女性也不同。在富裕者看來這是選擇，但弱勢者勢必承擔更多風險，是否能以「一個願打、一個願挨」簡單概括？

景甜被爆料的「找人代孕」風波並不只是男女感情的八卦，而是往後台灣討論代理孕母是否合法時的教材：在Ｋ型經濟如此明顯、階級固化、富者愈富下，誰有選擇權、誰在承擔生產主要風險？代孕不只是女性身體商品化爭議，而是在階級差距如此巨大的今天，法律是否能勇敢畫下一條保護弱勢的界線，徹底杜絕富者以為有錢就可以恣意而為的歪風。

孫宇晨在X平台發文揭露與景甜交往細節。圖／取自X平台
孫宇晨在X平台發文揭露與景甜交往細節。圖／取自X平台

景甜 代孕

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