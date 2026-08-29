少子化拉警報…藍籲開國是會議 莊瑞雄：國人盼的不是開會指責

國發會昨發布最新人口推估，預測2045年人口將跌破2000萬人，2075年更將腰斬至1215萬人。國民黨立委李彥秀要求賴政府立即開國是會議因應。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國人期待的不是朝野再開會、互相指責，而是把真正能減輕年輕人負擔政策一件件做好。

莊瑞雄表示，少子化是台灣必須嚴肅面對的國安問題，這一點朝野沒有不同。但真正要解決少子化，不能只靠政治口水，更不能把所有問題都簡化成「政府失敗」。

莊瑞雄指出，國民黨一方面批評政府「砸錢補助是政策買票」，另一方面又拿自己通過、需要政府長期投入大量財政資源的「兒少未來帳戶」來批評行政院不副署，這個邏輯恐怕要先自己說清楚：政府幫年輕家庭減輕育兒負擔叫買票，國民黨自己要政府出錢就叫照顧下一代，這是哪一套標準？

莊瑞雄強調，行政院不副署「兒少未來帳戶條例」，不是反對照顧孩子，而是法案本身涉及權力分立、財政及租稅法律等重大問題。照顧下一代不能只開一個帳戶，更重要的是從育兒、托育、教育、居住到就業，一項一項減輕年輕家庭的壓力。

至於國民黨要求召開國是會議，莊瑞雄表示，任何有助解決少子化的建議都可以討論，但國人期待的不是朝野再開一場會、互相指責，而是把真正能減輕年輕人負擔的政策一件一件做好。

莊瑞雄強調，孩子不是選舉口號，少子化也不是拿來互相扣帽子的工具。年輕人不是不想生，是要先看得見自己的未來，才敢承擔下一代的未來。