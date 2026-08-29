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逾半中央管轄河川10年未檢討防洪 審計部點名馬太鞍溪隔13年

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
花蓮溪支流馬太鞍溪2025年發生堰塞湖溢流事件，造成光復鄉嚴重災情。聯合報系資料照
花蓮溪支流馬太鞍溪2025年發生堰塞湖溢流事件，造成光復鄉嚴重災情。聯合報系資料照

南台灣暴雨釀災引發各界對治水成效的關注。審計部報告指出，部分經核定備查的中央管河川治理規畫，尚未接續提出治理計畫，且逾5成河川已超過10年未重新檢討規畫，恐難確保防洪能力符合現況需求。其中，去年發生堰塞湖溢流的花蓮溪支流馬太鞍溪，距上次備查竟已相隔13年。

依「河川治理計畫訂定程序」第2點規定，中央管河川治理規畫報經水利署備查後，應編訂治理計畫及繪製圖說，經地方說明會與審議小組審議，再報請經濟部核定公告。

然而水利署統計顯示，在26條中央管及跨縣市河川的183條主支流中，頭前溪、後龍溪、大甲溪、烏溪、濁水溪、曾文溪、磺溪等7個水系共11條主支流，因配合治理檢討修正或與地方溝通等因素，河川治理規畫報經水利署備查後未提出治理計畫。其中頭前溪、草湖溪支流北溝溪、曾文溪等3條主支流，自備查日至2025年底已歷時7至11年，顯延宕治理進度。

此外，183條主支流中有93條、逾5成，超過10年未辦理規畫檢討，其中更有11條在2016至2025年間曾發生重大淹水災害，但轄管河川分署未依河川治理規畫及治理計畫作業要點第3點規定檢討，難以評估防洪能力及標準是否符合實際需求。

據2016至2025年發生重大淹水災害未辦理河川治理規畫檢討情形統計，包括北港溪水系石牛溪（2007年備查，1次重大水災）；急水溪水系，急水溪（2013年備查，6次重大水災）、白水溪（2013年備查，2次重大水災）。

包括曾文溪水系，菜寮溪（2012年備查，1次重大水災）；鹽水溪水系，鹽水溪（2011年備查，1次重大水災）；高屏溪水系，美濃溪（2005年備查，1次重大水災）；卑南溪水系，卑南溪（2013年備查，4次重大水災）

包括花蓮溪水系，均為2013年備查，分別為花蓮溪（6次重大水災）、馬太鞍溪（2次重大水災）、馬佛溪（1次重大水災）、光復溪（3次重大水災）。

審計部已函請水利署儘速通盤檢討並修訂治理計畫，以推動防洪工程與調適作為。水利署回覆表示，相關主支流已依程序辦理或評估訂定相關治理計畫，並建立周期性檢討會議，將優先針對近年曾發生重大災害、防洪風險高或河道變遷顯著者進行修正。

馬太鞍溪 堰塞湖 水利署

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