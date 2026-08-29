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國發會推估…50年後 台灣人口剩1215萬人

聯合報／ 記者林海李人岳／台北報導
少子化趨勢，人口老化日益嚴重，國發會推估，二○七五年時，台灣的總人口數會腰斬至一二一五萬人。記者潘俊宏／攝影
少子化趨勢，人口老化日益嚴重，國發會推估，二○七五年時，台灣的總人口數會腰斬至一二一五萬人。記者潘俊宏／攝影

國發會發布最新二○二六年至二○七五年人口推估結果，仍繼續維持少子化的趨勢，二○四五年人口將跌破二千萬，到二○七五年更會直接腰斬至一二一五萬人。國發會人力發展處處長謝佳宜表示，我國生育率仍處較低水準，人口結構即將告別勞動力充沛期，而人口老化與人口總量減少的情況將日益明顯。

國發會每兩年依據最新戶籍人口資料，更新出生、死亡及遷徙等人口變動要素假設情境，客觀描繪我未來長期人口趨勢，提供政府與各界作為前瞻規畫及加速社會轉型的參考。

亞洲鄰國 也面臨人口縮減趨勢

台灣人口於二○一九年達到二三六○萬人最高峰，隨後一路下滑。謝佳宜表示，全球已有四分之一國家與地區出現人口減少，亞洲主要鄰國目前也已陸續面臨人口縮減，未來四十年內均將面臨相同趨勢。

謝佳宜表示，少子化是全球面臨的共同課題，亞洲主要鄰國多已落入超低生育率一點三人以下，台灣二○二五年生育率則是○點七人，低於日本一點一四人、新加坡○點八七人、韓國○點八人。

根據內政部資訊，二○二五年台灣新生兒數為十萬七八一二人，連十年下降，再創新低。謝佳宜表示，今年新生兒數將跌破十萬人大關，中推估值為九點四萬人。

人力短缺 勞動供給恐嚴峻緊縮

人口減少最直接反映的就是勞動力短缺問題。謝佳宜表示，未來五十年，工作年齡人口總量將減少近三分之二，整體勞動供給面臨嚴峻緊縮；二○三七年起，過半數的工作年齡人口將由四十五至六十四歲中高齡族群所組成，產業人力資源運用與職務設計，需加速向中高齡友善轉型。

國發會原先推估台灣的「人口紅利」將於二○二八年結束，謝佳宜說，人口紅利是指青壯年人口占總人口比重達百分之六十六點七以上，此次因為出生數減少、分母下降，人口紅利結束時間點延後到二○三○年，但這非體質變好，是受人口結構轉變的影響。

人口扶養負擔方面，潛在支持比（青壯年與老年人口之比）續減少，扶養比（每百位青壯年人口需扶養的幼年、老年人口數）續增。二○三五年潛在支持比為二點二，扶養比五十五點二；二○七五年潛在支持比跌至○點八，扶養比一三六點六。

行政院發言人李慧芝表示，政府已經啟動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將人口、家庭政策提升至國家發展戰略層次，未來將陸續規畫「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，建構涵蓋全齡、全生命週期的人口政策，提升台灣面對人口變遷的韌性。

人口 國發會 少子化 勞動力 生育率

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