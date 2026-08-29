人口危機 學者籲企業調整人力配置

國發會最新人口推估顯示，2075年台灣總人口將降至1,215萬人，50年間萎縮近半；15至64歲工作年齡人口也將從1,576萬人降至513萬人。中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆認為，人口減少不必然會變成全面性缺工；透過提升中高齡與婦女的勞參率、AI自動化導入，以及企業內部人力配置的調整，都可能改變勞動供需結果。

辛炳隆指出，從主計總處統計數據可看到，過去先是24歲以下人口減少，近年影響已逐漸延伸到25至30歲族群，顯示少子化世代正一批批進入勞動市場。

不過，辛炳隆認為，人口數下降與勞動力減少，並不能直接畫上等號。近年45至64歲中高齡者勞動參與率明顯上升，婦女勞參率也持續提高；未來65歲以上銀髮族留在職場的比例，也很可能進一步攀升。