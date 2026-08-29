中高齡勞動力 2037占半數

台灣的人口結構將「變少又變老」，勞動力供給面臨考驗。國發會最新人口推估顯示，15至64歲工作年齡人口將從今年1,576萬人，降至2075年的513萬人，50年間減少1,063萬人；且2037年起，45至64歲中高齡族群就將占工作年齡人口一半以上。

從人口結構觀察，今年15至64歲工作年齡人口占總人口67.9%，但到了2055年僅剩50.9%；到2075年，更只占總人口42.3%。同一時間，65歲以上老年人口占比則由今年20.9%一路攀升，2045年達37%、2065年突破五成，2075年進一步升至52.9%。

工作年齡人口內部也快速老化；今年45至64歲人口約729萬人，占工作年齡人口46.3%；2037年比例會正式突破五成，達到50.2%。

相較之下，25至44歲人口則由今年640萬人降至2075年的144萬人，15至24歲更從207萬人縮至57萬人，反映未來職場新血與青壯年骨幹都將快速減少。