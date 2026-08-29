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50年後人口腰斬 婚育結構惡化助長趨勢

經濟日報／ 記者洪安怡歐芯萌／台北報導
台灣人口正持續加速萎縮。 聯合報系資料照
台灣人口正持續加速萎縮。 聯合報系資料照

台灣人口正持續加速萎縮。國發會最新人口推估顯示，台灣總人口將從今年2,319萬人一路下滑，2045年跌破2,000萬人大關，至2075年更只剩1,215萬人；換言之，短短50年間將減少1,104萬人，相當於近一半人口從台灣消失。

因應台灣人口危機，行政院提出對策，發言人李慧芝表示，未來政府將陸續規劃「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，從家庭、生養、人才培育、高齡支持到國際攬才。

國發會每兩年依據最新戶籍人口資料發布人口推估報告。昨（28）日最新發布的「中華民國人口推估（2026年至2075年）」顯示，以中推估觀察，全台總人口2035年將降至2,197萬人，2045年正式跌破2,000萬人，降至1,998萬人；到了2075年，則僅剩1,215萬人。

人口快速縮水，最直接的源頭就是「生得愈來愈少」。國發會指出，今年新生兒人數低、中、高推估分別約9.2萬、9.4萬及9.7萬人，無論何種情境，都可確定今年新生兒將跌破10萬人；若以中推估觀察，到2075年新生兒更只剩2.7萬人，不到今年的三成。

反觀死亡人數將從今年19.9萬人增至2075年的30.5萬人，使人口自然增加由今年負10.5萬人，進一步擴大至負27.8萬人。

國發會引用內政部數據指出，台灣去年總生育率降至0.695人，降幅比原先預期更為明顯，且落後日星韓，低於日本1.14人、新加坡0.87人、韓國0.8人。本次推估也下修長期總生育率假設，預估到2075年，高、中、低情境下的生育率分別為1.1人、0.8人及0.6人。

婚育結構同樣惡化，20至49歲女性有偶率已由2005年的55.3%，降至2025年的43.5%。國發會人力發展處處長謝佳宜表示，韓國近兩年生育率回升，除疫情後出現結婚潮外，1991年至1996年出生的較大人口世代陸續進入生育年齡，使潛在育齡婦女人數增加；台灣育齡婦女人數持續下降，則缺乏類似的人口紅利。

面對人口老化與總量持續縮減，行政院已成立「人口對策新戰略執行小組」，並於今年5月通過「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，共提出18項對策，後續還將陸續推出「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，以減緩人口結構變遷帶來的衝擊。

行政院強調，政府將建構涵蓋全齡、全生命周期的人口政策，並以人口與人才的長期投資，提升台灣面對人口變遷的韌性。

未來50年總人口預測
未來50年總人口預測

人口 國發會 李慧芝

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