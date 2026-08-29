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50年後人口腰斬…服務業轉型 有望帶動高齡經濟

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

國發會發布最新人口推估結果，少子化趨勢不可逆，廿年後，人口將跌破兩千萬人。經濟學者認為，台灣電子科技業目前就業人口只有百萬人，且科技業未來使用人工智慧（ＡＩ）比重較高，人口減少對科技業影響不大，比較大問題在於「能否有優秀工程師進行世代交替」。人口老化後，服務業可以轉型為照顧老人產業，可望帶動高齡服務產業經濟。

台灣人口快速減少，產業景況、經濟情勢是否受到影響？中央大學經濟系教授吳大任指出，從就業人口來觀察，目前電子業就業人口約在一百萬人左右，傳產約兩百萬人，服務業則有七百萬人左右。以目前經濟主力電子科技業來看，人口減少對科技業影響有限，而科技業通常也是ＡＩ使用比重較高的產業，不必太擔心。

他分析，科技業就業人口占比不高，人口減少不致影響供給，但量的減少會影響人才供給品質，未來，教育體系能否有效銜接科技業產業發展所需人才，提供新一代足夠且優秀的工程師，恐怕才是問題。

各國均面臨少子化問題，吳大任以新加坡為例，他說，新加坡就是大量接納移民，藉以吸引全球優秀人才到新加坡工作；台灣也想效仿，但是，台灣自己有地緣政治風險問題，可能會影響人才來台就業定居意願，這部分政府要納入考慮。

不過，人口老化對產業經濟的另一個影響，會讓老人照護產業有不錯的未來發展。吳大任認為，政府可以鼓勵更多高齡產業投入，讓科技業之外，傳產及服務業都可找到出路。

吳大任建議，現行六十五歲強制退休規定應考慮逐年延後，例如每兩年延後一歲，以補充少子化後的勞動力不足問題。

服務業 人口 少子化 高齡族群 科技業

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