扭轉低生育意願 學者盼政府大破大立

台灣少子化趨勢持續惡化，國發會預估廿年後總人口將跌破二○○○萬人，五十年後更可能「人口腰斬」，台大社會學系退休教授薛承泰表示，少子化並非單一人口問題，隨年輕人口減少，不僅各級學校招生受到衝擊，連帶也將影響周邊產業、商圈及房市；勞動人口持續萎縮，台灣將從過去的「人口紅利」逐步走向「人口赤字」。

依據內政部最新統計，我國總生育率去年降至○點六九五人，降幅較原先預期更為顯著。薛承泰指出，台灣自二○二○年起進入人口負成長，且速度持續加快，除少子化外，疫情前後人口遷移變化也進一步加劇人口減少。目前若僅計出生與死亡，自然增加率負成長已超過千分之三，納入淨遷出後更超過千分之四。

薛承泰說，出生人口減少，各級學校招生將出現「骨牌效應」，近年的私校停招、退場都只是開始；勞動力減少也將成為長期挑戰，一個國家若要維持正常的社會經濟水平，勞動人口應占總人口的三分之二，ＡＩ的發展雖能取代部分工作，人口仍是國家的重要競爭力，政府應積極面對少子化的問題。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，少子化、高齡化下，工作人口愈來愈少、需要照顧的人愈來愈多，社會恐難以支撐；政府應提高生產力、增加人力，更重要的是找出生育率持續下降的真正原因。

他認為，過去政府提出許多生育補助，整體成效都非常有限，目前的撒幣政策未能扭轉年輕人生育的意願，政策創造生育能帶給年輕人好處的氛圍，無論是生育給予房貸減免，或創造友善育兒等，都需要政府大破大立的改革。

黃建霈說，各國都正在積極面對少子化的挑戰，像是新加坡，生育一名新生兒就能獲得至少一七五萬相關的生育補助，若要砸錢也得砸得讓父母有感。