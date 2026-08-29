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人口雪崩 醫療體系恐快速癱瘓

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果，預估50年後每2人就有超過1人是老人。記者潘俊宏／攝影
國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果，預估50年後每2人就有超過1人是老人。記者潘俊宏／攝影

國發會昨公布最新人口走勢預估，二○三○年我國高齡人口比率將達百分之廿八點七，至二○七五年將突破五成，且整體人口數僅剩一千二百萬餘人。醫界分析，少子化、高齡化雙重擠壓，繳保費者變少、用醫療資源者增加，將對健保帶來龐大壓力，再加上醫護人力斷崖式缺工，長者所需照護卻愈加複雜，政府導入更多資源，否則醫療體系也將快速崩壞。

台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，面對高齡化，各層級醫院都應強化老年醫學及整合照護，並擴充在宅、居家醫療。由於高齡患者常有多重共病，診療所需時間及複雜度更高，未來健保檢討「急重難罕」科別支付時，也應納入老年醫學，落實賴清德總統提出的「不同工、不同酬」。

詹鼎正說，老年醫學會近期倡議將評估高齡者身體、心理及社會狀態的「周全性評估」納入健保給付，就是落實差異化支付的方向之一。衛福部近期組改、整合長者相關業務也是正確方向，未來健康台灣計畫及各項政策，都應提高老年醫學比重，及早因應人口老化。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，少子化與高齡化正對醫療體系形成「雙重致命夾擊」，少子化使勞動力萎縮、醫療人力面臨斷崖式缺工，高齡化卻同步推升醫療需求及疾病複雜度。醫院必須導入智慧科技減輕第一線負擔，擴大在宅、居家醫療，健保支付制度也須同步調整。

洪子仁表示，目前健保收入約七成五來自薪資所得，未來「繳保費者少、用保費者多」將成常態，加上高齡者多重慢性病增加支出，若補充保費及公務預算無法補足財源，健保費率恐持續上升。此外，獨居長者缺乏家庭照顧支持，生病後可能反覆進出急診、加重急重症負荷，因此醫療應加速走向在宅化，並與長照體系整合。

人口 高齡化 國發會

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