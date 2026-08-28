8年來第4次核能公投 環團怒批淪選舉算計工具 「台灣社會受夠了」

中央選舉委員會今審議立院所提的3項公投案，最後僅通過核能公投案，這也將是2018年以來，台灣的第四次核能公投。對此，全國廢核行動平台表達遺憾，並嚴正質疑核能公投的合法性與必要性，也批評本次公投淪為操弄選舉的政治工具，核能公投一投再投，台灣社會已經受夠了。

全國廢核行動平台指出，通過的公投主文為「您是否支持政府使用核電振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」表面上以「廢除非核家園的能源政策」為題，但非核家園並非單純行政政策，而是已經明確寫入法律的法定目標。若要改變法律所確立的政策方向，應循立法程序進行，而非將涉及法律原則的事項包裝成「重大政策」交付公投。

全國廢核行動平台進一步指，法律的制定與修正，本就是立法院職權，立法院若認為非核家園政策應改變，大可提出修法、充分審議並承擔政治責任，如今卻透過公投將立法責任轉嫁給人民，甚至耗費8億元公帑舉辦投票，令人質疑藉核能議題進行政治動員。

廢核平台還說，這次公投主文並未提出具體能源政策，也沒有直接要求廢止特定法律，而是詢問民眾是否支持政府「使用核電振興經濟」。「振興經濟」與核能之間究竟具有何種具體關聯，題目並未說明，反而容易將複雜的能源政策簡化為二選一的政治口號。

全國廢核行動平台表示，即使公投通過，公投結果對行政機關的拘束力僅2年，但核電重啟涉及安全審查、設備整備、燃料取得、核廢料處置及相關預算等程序，不可能快速通關。若2年內無法完成，公投結果失效，又留待下次國會決定？

廢核平台批評，這次的公投案，與其說是在決定一項具體政策，不如說更接近一場耗費大量公帑與選務資源的「大型民意調查」，當公投題目無法產生清楚、可執行的法律與政策效果，舉辦公投的必要性就值得社會檢驗。

台灣將迎來2018年以來第四次核能公投，廢核平台說，核能議題一次又一次被拿來進行政治動員，卻始終無法取代真正需要面對的能源政策討論：核電安全如何確保？核廢料要放在哪裡？核電重啟需要多少時間與成本？面對戰爭、極端氣候與電網風險，能源系統如何提升韌性？這些才是政府與立法院應該正面回答的問題，而不是一次又一次把複雜的能源政策簡化成公投題目。

廢核平台認為，公投不該成為成為政黨操作選舉、製造社會對立的手段，核能公投一投再投，台灣社會已經受夠了。能源政策需要的是負責任的決策、充分的民主討論與專業審查，而不是把台灣社會一次又一次拖回核能爭議的泥沼。台灣的能源未來，不該由政黨設計充滿誤導內容的公投題目決定，更不該淪為政黨選舉算計的工具。