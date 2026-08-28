國發會估50年後長者人口占比破五成 專家憂：恐壓垮急重症醫療

國發會今天公布最新人口走勢預估，2030年我國高齡人口比率將達28.7%，至2075年將突破五成，來到52.9%，且整體人口數僅剩1200萬餘人。醫界分析，少子化、高齡化雙重擠壓，繳保費者少、用醫療資源者多，對健保支付制度帶來壓力，且醫護人力斷崖式缺工，長者所需照護卻愈加複雜，亟需導入人工智慧（AI）協助，並以整合醫療、在宅醫療等方向因應。

台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，面對高齡化趨勢，社會及各家醫療院所應更加重視老年醫學，不論何種層級醫院，都應茁壯其老年醫學單位，強化整合醫學，並持續擴充在宅醫療、居家醫療等服務面向，不過，受多重共病等原因影響，診療長者常需花費更多時間，未來討論「急重難罕」科別調升支付時，應將老年醫學一併納入，落實賴清德總統所提「不同工、不同酬」給付方式。

詹鼎正指出，近期老年醫學會倡議，將用於全面檢測高齡者身體、心理、社會狀態的「周全性評估」納入健保給付，就是落實不同工、不同酬的方向之一；面對高齡化，各界應提早準備，才不會等到50年後、長者人數過半才「臨時抱佛腳」，近期衛福部組改整合長者相關單位，即是正確方向，未來不論健康台灣計畫、各式政策綱領，都應逐步增加老年醫學比重。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，少子化及高齡化對醫療機構營運、健保支付制度造成雙重擠壓，少子化導致勞動力減少，醫療人力供給恐陷入斷崖式缺工，同時，高齡化卻讓醫療需求增加，且疾病複雜程度提高，為「雙重致命夾擊」，各家醫院必須改變作法，導入智慧科技協助第一線醫療人員，並推動在宅、居家醫療等各式方案，健保支付制度也要連帶檢討。

健保收入75%來自薪資所得。洪子仁指出，「繳保費者少、用保費者多」將是未來趨勢，加上多重慢性疾病導致治療複雜程度、健保支出面面臨更大壓力，若無法即時以補充保費、公務預算補足，預期未來健保費率將節節升高；此外，缺乏家庭照顧系統的獨居長者，在疾病發生時恐反覆進入醫院急診，將壓垮急重症資源，醫界需及早因應，讓疾病治療走向在宅化，並與長照資源整合。