影／國發會發布人口推估結果 高齡化、少子化趨勢不可逆

國發會今天發布最新2026年至2075年人口推估結果，高齡化、少子化趨勢不可逆，預估台灣總人口將從2026年的2,319萬人，降至2075年的1,215萬人，而2075年的65歲以上人口占比達52.9%，也就是每2人就有超過1人是老人。

國發會人力發展處處長謝佳宜表示，台灣2025年總生育率已降至0.695人，加上育齡女性人口及有偶率持續下降，因此這次進一步下修長期生育率假設，預估2075年總生育率僅0.8人。在勞動力方面同樣快速萎縮，預估15至64歲工作年齡人口將從今年約1,576萬人，降至2075年的513萬人，產業人力將面臨嚴峻挑戰。

謝佳宜說，行政院為此已成立跨部會「人口對策新戰略執行小組」，繼續優化法規及建構社會支持體系，今年推出的家庭支持方面，包括安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場以及居住減壓等計18項措施，未來將陸續規劃提出「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，以系統性減緩並適應人口結構變遷之衝擊。

國發會今天發布最新2026年至2075年人口推估結果，高齡化、少子化趨勢不可逆，預估台灣總人口50年後，每2人就有超過1人是老人。記者潘俊宏／攝影