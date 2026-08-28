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未來台灣人口恐腰斬到1275萬 年輕人：大家不想生不全然因為窮

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未來人口恐腰斬到1275萬 年輕人：大家不想生不全然因為窮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣少子化趨勢不可逆，國發會推估2045年全台人口將跌破2000萬大關，2075年人口更較今年腰斬至1275萬人。記者余承翰／攝影
台灣少子化趨勢不可逆，國發會推估2045年全台人口將跌破2000萬大關，2075年人口更較今年腰斬至1275萬人。記者余承翰／攝影

台灣少子化趨勢不可逆，國發會推估2045年全台人口將跌破2000萬大關，2075年人口更較今年腰斬至1275萬人。雖然政府祭出不少婚育政策、補助，年輕人生小孩的重擔還是不少，也有人認為不是覺得自己很窮才不生，而是責任的考量。

北市30多歲楊小姐現有男朋友，她說，雖然身邊朋友陸續生小孩，自己也覺得玩朋友的小孩可愛，但生小孩要對他負責一輩子，恐大大改變現在的生活型態。

楊小姐直言，「不生小孩不是因為沒錢，而是不確定自己有沒有辦法為孩子負責一輩子」，就算提供再多的金錢誘因都沒辦法動搖她的想法。不過，對於想生小孩卻覺得育兒負擔重的人，相關生育政策確實可以推他們一把。

30多歲林小姐上半年剛被男友求婚，兩人也預計婚後生2個小孩。在台北工作的她認為，中央和地方政府陸續拋出生育補助、婚育宅、未來帳戶、成長津貼等誘因，金額加一加的確不少，但養兒育女不能光靠政府的錢，還是要自己來；大環境物價飛漲，關乎可以富養還是要窮養，「總之，我還是會生，畢竟小孩帶財，一定會有辦法養的！」

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