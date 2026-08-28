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告別勞動力充沛期 50年內工作年齡人口大減逾千萬人

中央社／ 台北28日電

國發會今天公布最新2026年至2075年人口推估結果，因生育率仍處較低水準，「人口結構即將告別勞動力充沛期」。推估顯示，2026年至2075年，15至64歲青壯年人口（工作年齡人口）將大減逾千萬人，且自2037年起，過半數工作年齡人口由中高齡族群組成。

國發會每2年依據最新戶籍人口資料，更新出生、死亡及遷徙等人口變動要素等假設情境，客觀描繪未來長期人口發展趨勢，提供政府與各界作為前瞻規劃及加速社會轉型參據。

根據國發會最新人口推估結果，未來50年，工作年齡人口總量將大減1062萬人、減幅67%，整體勞動供給面臨嚴峻緊縮。

國發會人力發展處處長謝佳宜指出，自2037年起，過半數工作年齡人口將由45至64歲的中高齡族群所組成，產業的人力資源運用與職務設計，需加速向中高齡友善轉型。

老年人口方面，國發會指出，老年人口預估於2050年達到771萬人的高峰，隨後因少子化世代遞補，老年總量隨之下降。

不過人口結構持續老化，2075年85歲以上超高齡老人占比將近1/3，同步推升長照總體需求規模，並加劇重度照護強度。

勞動力 人口 年齡

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