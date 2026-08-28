50年後人口恐腰斬 薛承泰：走向人口赤字 衝擊教育、經濟、房市

國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果，台灣少子化趨勢持續惡化，預估2045年總人口將跌破2000萬人，50年後更可能「人口腰斬」，台大社會學系退休教授薛承泰表示，少子化並非單一人口問題，隨著年輕人口減少，不僅各級學校招生首當其衝，也將連帶影響周邊產業、商圈及房市；勞動人口持續萎縮，台灣將從過去的「人口紅利」逐步走向「人口赤字」。

依據內政部最新統計，我國總生育率去年降至0.695人，降幅較原先預期更為顯著。另一方面，20至49歲女性人口自2005年達到高峰後持續減少，20至49歲有偶率也逐年下降，使整體生育人口基數不斷縮減。考量去年生育水準及國際生育率變化趨勢，國發會此次也下修長期總生育率假設，高、中、低推估情境由前次假設2070年分別達1.3人、1.0人及0.8人，下修為2075年的1.1人、0.8人及0.6人。

薛承泰表示，台灣自2020年起進入人口負成長，且減少速度持續加快，關鍵仍在於少子化問題未解，生育率已降至全球最低水準之一，近年出生人口更呈現明顯下滑。此外，人口遷移也是影響因素之一，新冠疫情前人口遷出增加，疫情後遷入人口卻未完全回流，雖然影響幅度不及少子化，仍進一步加劇台灣的人口減少。

薛承泰指出，若單純計算出生與死亡的自然增加率，目前人口負成長幅度已超過千分之三；若再納入人口遷移因素，負成長幅度更超過千分之四。依照目前人口減少速度，國發會預估2045年總人口跌破2000萬人，甚至50年後人口減半，並非難以想像。

人口快速萎縮最先衝擊的就是教育體系。薛承泰表示，隨著出生人口持續減少，各級學校招生將首當其衝，近年已有不少私立學校陸續停招、裁撤甚至退場，未來「骨牌效應」恐怕更加明顯。以2025年出生人口僅約10萬7000人來看，這批孩子未來進入各教育階段後，都將形成一波波招生衝擊。

薛承泰說，少子化的影響也不會停留在校園內，學生減少後，學校周邊商圈、相關產業甚至房市都可能受到牽動；更長期的問題則是勞動力萎縮。一般而言，15至64歲工作年齡人口若能維持一定比重，較有利於支撐經濟與社會運作，但隨著少子化與高齡化同步發展，台灣過去享有的「人口紅利」將逐步消失，可預期將轉為「人口赤字」。

至於人工智慧（AI）能否彌補未來勞動力缺口，薛承泰認為，AI確實可以取代部分工作，但各國同樣都在發展AI，最終仍是國家競爭力的問題。面對年輕人口持續減少，台灣更應思考如何提升下一代的人力品質，不要讓「韌性」變成「任性」，關鍵在於教育體系能否培養出更具競爭力的人才，以因應人口快速萎縮帶來的挑戰。