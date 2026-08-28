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台灣人口數雪崩！國發會發布推估結果 2045年將跌破2千萬人、50年後腰斬

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果。 聯合報系資料照
國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果。 聯合報系資料照

台灣人口數雪崩速度驚人。國發會今日發布最新2026年至2075年人口推估結果，少子化趨勢不可逆，2045年人口將跌破2000萬，50年後即2075年時，人口更較今年腰斬至1275萬人。

國發會表示，我國生育率仍處較低水準，人口結構即將告別勞動力充沛期；未來半世紀，人口老化與人口總量減少的趨勢將日益明顯，行政院為此已成立跨部會「人口對策新戰略執行小組」，持續優化法規並建構社會支持體系。

國發會每二年依據最新戶籍人口資料，更新出生、死亡及遷徙等人口變動要素之假設情境，客觀描繪我國未來長期人口發展趨勢，提供政府與各界作為前瞻規劃及加速社會轉型之參據。

國發會表示，為使推估結果更貼近實際發展，本次除依據最新人口統計資料重新檢視長期生育率假設外，更首度納入產檢件數及結婚對數等指標，以強化短期出生數推估，提升人口推估的即時性與參考價值。

依據內政部最新統計，我國總生育率於去年降至0.695人，降幅較原先預期顯著；與此同時，我國20~49歲女性人口自2005年達高峰後開始減少，20~49歲有偶率亦逐年下降，使整體生育人口基數持續縮減，考量去年生育水準變化與國外生育率變動趨勢，本次推估適度下修長期總生育率假設：高、中及低情境由前次假設2070年達1.3人、1.0人及0.8人，微調為2075年達1.1人、0.8人及0.6人。

國發會表示，面對未來高齡化與人口縮減趨勢加劇的挑戰，行政團隊已成立「人口對策新戰略執行小組」，並於今年5月推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場以及居住減壓等計18項措施。未來亦將陸續規劃提出「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，結合各部會力量，共同推動各項創新政策，以系統性減緩並適應人口結構變遷之衝擊。

國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果。圖／國發會提供
國發會發布最新2026年至2075年人口推估結果。圖／國發會提供

國發會 人口 台灣人

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