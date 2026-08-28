開學倒數...全台仍缺614名代理教師 工會揭近9成教師超鐘點

開學倒數，全台公立國中小仍有614名代理教師待聘。教育部日前公布教師整備完成率約99.58%，民進黨立委范雲、沈伯洋與代理教師工會今質疑，部分師資缺口恐由現職教師超鐘點吸收；工會調查顯示，近九成受訪教師有超鐘點，其中逾六成遭強制派任。國教署表示，將再與地方政府釐清實際狀況。

范雲指出，教育部8月25日公布，全國公立國中小教師整備完成率約99.58%，但目前仍有614名代理教師待聘；正式教師部分，今年實際開缺6464名，僅錄取5676人，錄取人數與開缺數相差788人、占開缺數12.2%。

范雲表示，教師荒並非今年才出現。各縣市分別辦理教師甄試，也可能出現考生「一人多榜」，已報到教師又因錄取其他縣市而放棄原職缺，學校只能再次遞補；待正式教師底定後，原任代理教師確定離職，學校才開始招聘代理教師，進一步壓縮甄聘時間。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，從確認缺額、校內行政協調及簽核，到法定簡章公告期間，可能再耗費約「7＋5」天；正式教師若到七月才底定，代理教師招考就可能一路延至八月，正好碰上課務編排、行政交接及備課最繁忙的時期。

范雲也質疑，教育部公布的99.58%整備率，是以全國公立國中小14萬4730名教師總數作為分母設算，並非「教師職缺填補率」。教育部公布桃園市、新竹市待聘代理教師為零，但相關網站仍持續出現甄聘公告，統計數據與第一線招聘情況是否存在落差，仍待釐清。

工會公布「2026全國教師超鐘點狀況調查」，136名填答教師中，122人、占89.7%本學期有超鐘點，其中76人、占62.3%屬強制派任；遭強制超鐘點教師平均疲勞感達4分，滿分5分，其中39.5%自評達「極度疲勞」。

范雲表示，短期應提前正式及代理教師甄選時程、推動區域聯合甄聘，並檢討超鐘點上限；長期則應檢討教師薪資結構及勞動條件，並研議代理教師發放考核獎金。

沈伯洋表示，教師荒冰凍非一日之寒，除了提高教師留任誘因，也應降低校務行政負擔及親師衝突成本；若工作環境沒有改善，「就算今年把人搶進來，明年還是會離開」。

教育部國教署國中小教育組專委廖曼雲表示，教育部日前公布的統計數據來自各地方政府逐校盤點後呈報，後續將再與地方政府開會釐清，確保數據貼合教學現場實際狀況；中央也希望鼓勵鄰近縣市採區域聯合教甄，並持續與地方溝通，提前教甄期程。