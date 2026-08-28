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AI加速未來誰跟得上？2026「AI 時代 永續未來共識論壇」共尋新解方

聯合線上／ 文／侯品如
聯合報系75周年將於 9月18日舉辦周年系列活動之三「AI 時代 永續未來共識論壇」，邀請產官學及不同領域專家，從永續行動、AI發展、人才教育到超高齡社會展開對話，並發布《AI時代 跨世代永續與未來生活大調查》。圖／聯合線上提供
聯合報系75周年將於 9月18日舉辦周年系列活動之三「AI 時代 永續未來共識論壇」，邀請產官學及不同領域專家，從永續行動、AI發展、人才教育到超高齡社會展開對話，並發布《AI時代 跨世代永續與未來生活大調查》。圖／聯合線上提供

未來會變得更好嗎？科技快速前進之際，需要展開更多對話。每個人都在用自己的選擇為未來塑形，而「永續」與「AI」正成為影響未來生活的兩股重要力量。談到永續，有人想到減碳環保，有人更在意公平、福祉與下一代；而從職場、學習到日常，人工智慧也正在改寫人們對好未來與好生活的理解。

觀察當前工作場域，企業加速導入AI，有人期待AI提升效率，也有人憂心被取代，甚至被迫掉隊。不同世代面對的機會與焦慮不同，需要理解彼此怎麼看AI、期待什麼樣的永續未來，展開更多對話。

聯合報系75周年延續社會關懷宗旨，將於 9月18日舉辦周年系列活動之三「AI 時代 永續未來共識論壇」，邀請產官學及不同領域專家，從永續行動、AI發展、人才教育到超高齡社會展開對話，並發布《AI時代 跨世代永續與未來生活大調查》，從觀察不同世代真實想法出發，一起討論人們期待什麼樣的好未來、好生活，尋找AI時代的永續解方。

跨世代永續白皮書發布

永續逐漸走進日常，但從認同理念到改變行動，中間仍有一段距離。不同世代的生活經驗與價值觀，形成不同的永續行動，有人在意價格與便利，有人重視理念是否符合自身價值，有人更關心企業公布的資訊是否值得信任。當這些差異進一步影響消費與生活，企業面對的就不只是如何倡議永續，而是理解不同族群真正的行動門檻。

《AI時代 跨世代永續與未來生活大調查》探究不同世代如何理解永續、願意採取哪些行動，又有哪些因素促成或阻礙行動。從認知、消費選擇到企業信任，找出「知道」與「做到」之間究竟少了什麼，重新思考如何讓永續成為更容易參與的生活選擇。

剖析跨世代如何看AI機會與風險

永續關注的是人們如何選擇未來的生活方式，而AI的快速發展正在影響這些選擇。當科技愈來愈深入日常，不同世代如何理解AI帶來的機會與風險，也成為白皮書另一個重要觀察面向。

AI開始協助工作、判斷資訊甚至做出選擇，人們關心的已不只是「AI還能做什麼」，也包括它將在生活中扮演什麼角色。當AI牽動工作轉型、資訊信任與個人隱私，不同世代的科技使用經驗與生活需求不同，面對AI也可能產生不同的期待與焦慮。

調查將進一步理解不同世代期待AI帶來哪些改變、最擔心哪些風險，又希望哪些規範能跟上科技發展。比較不同世代面對AI時的需求與考量，理解科技進入生活後，哪些機會值得期待、哪些風險需要被正視。

跨界對談 探詢下一個十年

從永續生活到AI應用，不同世代面對的選擇與課題不盡相同，也讓未來十年的工作、教育、地方以及醫療發展，出現新的變化。這些改變牽涉不同領域，需要讓科技、產業、教育、醫療與地方等不同視角進入同一場對話。

「AI時代 永續未來共識論壇」將於9月18日在集思台大會議中心登場，由聯合線上倡議家與KANTAR凱度集團發布《AI時代 跨世代永續與未來生活大調查》，論壇邀請環境部部長彭啟明致詞、和碩聯合科技董事長童子賢、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、台灣大哥大總經理林之晨、關渡醫院院長陳亮恭、台新新光金控資訊長孫一仕、蝦皮購物法令遵循部部長許敦凱等產官學界重量級講者進行專題演講。專家講者從AI產業趨勢、地方發展、新時代人才到超高齡社會醫療，透過不同領域觀點，討論這些改變將如何影響下一個十年的生活，也讓企業重新理解不同世代的需求與期待。

科技快速發展，每個人都身在改變之中。無論是否正在思考AI會不會改變自己的工作、孩子未來該學什麼、父母老後如何被照顧，或好奇十年後的台灣會變成什麼樣子，這些問題都值得不同世代一起探討。

【論壇資訊】

《AI時代 永續未來共識》論壇

日期：2026年9月18日（五）

時間：13:00-17:30

地點：集思台大會議中心（臺北市大安區學府里羅斯福路四段85號B1 ）

報名：請掃 QRcode

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