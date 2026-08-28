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蔡英文觀賞舞台劇勸世三姊妹 期待有一天百老匯相見

中央社／ 台北28日電

前總統蔡英文昨天晚間觀賞舞台劇「勸世三姊妹」，她今天表示，劇組以台灣牽亡歌陣為起點，帶著台語、宮廟文化及台灣人的生死觀走向國際；「走向世界，不代表我們要變成別人的樣子」，有時越是屬於自己的故事，越能讓世界看見台灣是誰，她期待有一天與劇團「在百老匯相見」。

蔡英文今天透過臉書分享觀劇心得。她表示，「勸世三姊妹」談的是死亡，劇場裡卻充滿笑聲，三姊妹會鬥嘴、埋怨，也有許多說不出口的情緒；有些話明明是關心，說出來卻不太好聽，有些感情則要到失去後才發現，那些沒有說出口的話都是愛。

她說，這些情節很台灣，但其中的情感，無論生活在哪一個地方的人都能理解，這也是她看完這齣戲後很深的感受。

蔡英文指出，「勸世三姊妹」從台灣的牽亡歌陣出發，把台語、宮廟文化，以及台灣家庭面對生死的方式搬上舞台；去年劇組帶著這個故事前往紐約完成4場試演，朝登上百老匯的目標一步步前進。

她提到，一開始美方合作夥伴也曾擔心，「牽亡」對外國觀眾而言是否太陌生，甚至討論是否調整成他們比較熟悉的文化元素，但看過演出後，反而認為這些最屬於台灣的東西應該留下來。

蔡英文說，她很喜歡這個故事，「因為走向世界，不代表我們要變成別人的樣子」，有時越是屬於自己的故事，越能讓世界看見台灣是誰；而關於家人、愛、失去和珍惜的感情，也從來不需要翻譯。

她表示，過去台灣把許多百老匯好作品帶進台灣，現在也有一群台灣創作者努力把自己的故事帶到世界。她期待有一天，世界各地觀眾坐在劇場裡，看著台灣的牽亡、聽著台灣的語言，即使不完全熟悉台灣文化，仍會因為同樣想起自己所愛的人，而一起笑、一起流淚，「這或許就是文化走向世界最有力量的方式」。

蔡英文說，這齣戲也讓她感受到，人生最難的也許不只是學會告別，而是在告別來臨以前學會好好珍惜。她感謝「勸世三姊妹」用一個關於死亡的故事，提醒大家怎麼好好活著，也祝福劇團帶著這個「很台灣的故事」繼續走向世界。

她最後寫道，「期待有一天，在百老匯相見」。

蔡英文 百老匯 舞台劇

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