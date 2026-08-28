林佳龍訪帛琉國家醫院 盼深化智慧醫療與人才培育合作

有人看見萬華，想到的是老街、舊城與歷史；有人則看見等待翻新的街廓與都市更新的機會。但對玖原建設董事長洪村山而言，萬華始終是一個充滿情感的地方。 年輕時從彰化北上工作的洪村山，最早落腳的就是中華路、中華商場一帶。那時的萬華，不如今日繁華便利，卻是他在台北建立人生的起點。之後雖然幾度搬遷，生活範圍始終沒有離開萬華，從公務員到創業、從建築管理到投入建設事業，這座城市陪伴他走過人生不同階段，也讓他對萬華有著不同於一般建商的理解——不只是市場行情，而是生活的溫度。也因此，近年玖原建設將多項開發重心放在萬華，希望透過都市更新，陪伴老城一步步迎向新的面貌。 從年輕時初到台北落腳中華商場附近，到後來投入建築業，再到今天持續在萬華推動都更與危老，他看見的，不只是老舊街區，而是一個仍在持續蛻變的地方，能量潛力滿載。 從建管公務員，到投入城市更新 不同於許多建商出身土地開發或營造背景，洪村山曾任職建築管理相關公務單位多年，熟悉建築法規、都市規劃與建築管理制度。也因此，他看待建築，不只是商品，更是城市發展的一部分。 在他眼中，都市更新是讓城市重新煥發生命力的方法，而萬華，正是最能體現這種價值的最佳代表

2026-08-28 10:19