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林佳龍訪帛琉國家醫院 盼深化智慧醫療與人才培育合作
外交部長林佳龍出訪帛琉，他於社群媒體發文分享，首站來到帛琉國家醫院，實地了解雙邊醫衛合作成果，期待合作能進一步結合當地需求，並深化智慧醫療合作；首日晚間接受帛琉總統惠恕仁晚宴，肯定台帛連結從健康到產業，越來越緊密。
林佳龍於8月27日至9月3日率團赴友邦帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific IslandsForum，PIF）峰會相關活動。
林佳龍於臉書發文感謝27日帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）、新任帛琉駐台大使烏貝勞（GaafarJ. Uherbelau）迎接訪團。他分享，在帛琉副總統兼衛生部長歐宜樓（Raynold Oilouch）接待下，首站前往帛琉國家醫院，實地了解雙邊醫衛合作成果，並與新光醫院醫療團隊交流。
林佳龍說明，帛琉規劃未來新國家醫院，台灣期待將智慧醫療、醫療資訊系統（HIS）及醫事人才培育等經驗，進一步結合帛琉實際發展需求，從硬體建設、醫療服務，到數位科技與人才培育等面向深化合作，讓台灣智慧醫療的實力成為守護帛琉人民健康的重要夥伴。
林佳龍分享，當日晚間，林佳龍也與惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）、帛琉政府團隊、當地傳統領袖，以及此次同行的台灣企業代表齊聚交流，共同品嘗帛琉特色料理，並就雙方未來合作方向交換意見。
林佳龍說，此次特別邀請台灣企業界代表共同前往帛琉，希望讓企業親自走進友邦、深入了解當地發展需求及具潛力的投資與合作機會，進一步促成政府與民間攜手，將台灣產業優勢與帛琉發展需求有效連結。
林佳龍指出，從健康到產業，從政府到民間，台灣與帛琉的連結正越來越緊密，未來外交部將持續透過「總合外交」與「榮邦計畫」，結合政府、醫療界、產業與民間的力量，與帛琉攜手打造更健康、更繁榮的未來。
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