快訊

中職／林澤彬再見暴傳 兄弟「農曆7月」破7成勝率登頂王座

聽新聞
0:00 / 0:00

北市未安置遭性侵10歲女童？蔣萬安：勿抹煞、誤解社工辛苦付出

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

鏡週刊報導北市一名母親去年在家中疑似性交易，而6旬客人疑對10歲小女兒性犯罪，議員質疑市府至今沒有安置女童。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，專業的社工一開始即評估，做了各項的措施，不希望他們辛苦的付出被抹煞、被誤解。

蔣萬安上午赴議會專案報告受訪指出，第一，副市長林奕華邀集跨局處已經對外召開記者會做了說明，其實在去年底第一時間市府接獲通報，包括家防中心、社工、教育局、警察局等各單位即刻的介入，而且擬定相關的安全防護計畫，採取各項的措施。

蔣萬安指出，從1月到8月，市府總共進行714次訪視、面談，以及有各項的課程、心理諮商的輔導、聯繫，這些都是專業的社工一開始評估，而且做了各項的措施，不希望今天社工在第一線透過專業的各項評估、採取的措施，辛苦付出而被抹煞、被誤解。

台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午赴議會專案報告受訪。記者楊正海／攝影

蔣萬安 女童 社工 性交易 林奕華

延伸閱讀

北市「柵欄式」吸菸區遭譏「監獄風」全拆! 蔣萬安說話了

台中某私立幼兒園遭控不當管教 4歲女童被按掐、拖拽全身傷

影／中市4歲女童疑遭教保園施暴 母淚訴女兒爆哭24小時無法入睡

刪凍國務機要費衝擊庇護工場禮盒 蔣萬安：總統府的說法證明「棄單」

相關新聞

一絲不掛嚇壞旅客！北車驚傳男子裸奔 挑鐵路警察局前犯案遭管束

人來人往台北車站下午驚傳有男子一絲不掛裸奔，旅客看到嚇壞了，事發地點甚至就在鐵警局旁，員警到場立刻對他實施強制管束。據了解，該名男子並非在當地遊蕩的無家者，疑似外籍移工。

檢調搜索 欣興電子疑涉洗產地

「ＡＢＦ載板三雄」之一欣興電子（3037）昨遭桃園地檢署指揮桃園市調查處，直驅中壢工業區合江廠搜索，並帶回一名總經理、一名副總及十二名製程工程師，查扣四台筆電及大量文件；欣興發布重訊證實涉及妨害農工商罪會配合調查。檢方晚間證實某項產品疑涉「洗產地」。

北市重大社會案件…10歲女童長期遭性傷害 蔡英文難過深夜發聲

台北市一名年僅10歲女童，其身心障礙的母親在家從事性交易，導致她長期被母親客人多次性猥褻，一度240天未被安置，甚至出現自殘行為。對此，前總統蔡英文28日深夜發聲，表示「心裡很難過」，一個才10歲的孩子甚至學會了「翻供」一詞，盼社會安全網持續檢討，把漏洞補起來。

北車驚傳裸男逛大街 身分竟是菲律賓籍...警協助送醫再送辦

台北車站西一門今天傳出一名男子全裸走來走去，有民眾見狀立刻報警，警方趕抵發現他情緒激動、語無倫次，先對他管束後協助送台大醫院救治，由於全裸行為涉及刑法公然猥褻罪，警詢後函送台北地檢署偵辦。

驗尿毒品濃度超標22倍又持有子彈 毒駕蛇行男判刑11月

彰化警方今年6月擴大突擊毒駕，施姓男子被查獲混合施用毒品後開車，警方搜查座車沒找到毒品，卻查扣7顆子彈。彰化地方法院審結，依犯施用毒品後不能安全駕駛動力交通工具罪、非法持有子彈罪，均累犯，兩罪，應執行有期徒刑11月，併科罰金3萬元。

加強跨境執法打擊毒品與電詐 調查局與泰國深化雙邊合作核心機制

針對近年電信詐欺、毒品走私、人口販運、洗錢等犯罪威脅嚴峻，泰國貿易經濟辦事處長日前拜會調查局長陳白立，共同因應提升跨國犯罪挑戰的能力，實深化台泰打擊跨國犯罪合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。