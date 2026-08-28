尼藏洪災釀嚴重死傷 國民黨團促政府啟動應變援助

尼泊爾與西藏邊境吉隆地區近日遭遇嚴重的暴洪與土石流，數百條生命在泥濘中消逝，更有逾千名多國旅客與當地居民至今下落不明。面對災區滿目瘡痍的畫面，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示無比揪心與悲痛；國民黨團對這場跨境災變表達最深切的哀悼，祈願逝者安息、傷者早日康復，更期盼前線救援人員能平安與時間賽跑，將每一位失聯者帶回家人身邊。

國民黨團呼籲，災難面前，搶救生命是第一要務。此次失蹤名單中包含大量國際旅客，陸委會與外交部應上緊發條，立刻啟動緊急應變機制，透過所有管道嚴密追蹤並查證是否有台灣的旅客、登山客或僑民受困。政府必須立即建立單一且透明的聯絡窗口，主動向家屬提供最即時、最實質的協助。

國民黨團表示，「人溺己溺」是台灣長期參與國際社會的核心價值。行政院應即刻責成內政部、陸委會、海基會及外交部等單位，全面盤點台灣救災與醫療物資量能。在尊重陸方與尼國政府意願及國際救援規範的前提下，台灣必須展現隨時伸出援手的準備，用實際行動傳遞我們跨越疆界的溫暖與人道關懷。

國民黨團指出，過去台灣也有遭逢大自然的災難考驗，每每都能得到大陸民眾與政府的慰問與支援！而這場無預警天災，也是台灣的警鐘。

國民黨團提醒，極端氣候帶來的威脅近在咫尺，行政院相關部會應引以為鑑，立即針對國內高風險土石流潛勢區及極端降雨預警系統進行全面數據追蹤與總體檢。加速落實各項防救災文件的盤點與因應策略，才是守護台灣人民免於無預警災難恐懼的根本之道。