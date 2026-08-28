【專家之眼】浮動式核電廠與核能船舶的國際發展趨勢 值得台灣重視

台北政經學院基金會、台灣研究基金會共同籌拍「海洋與台灣」紀錄片，筆者非常贊同紀錄片籌拍主持人、考試院邱文彥委員的呼籲：「台灣四面環海，但我們談國土，想到的往往是山林、城市與農地。希望這部紀錄片，能夠把海洋重新帶回台灣的視野。」

筆者也同意邱委員指出的，「環境變遷、產業轉型、能源開發及海域空間競合，都讓傳統漁業面臨前所未有的挑戰」；但這些挑戰不只是對傳統漁業，事實上對台灣的遠洋漁業、航運、能源開發、減碳政策的未來發展，都帶來嚴峻挑戰。

這部紀錄片耗時兩年拍攝，最終以約五十二分鐘的片長呈現海洋與台灣的過去發展和成就。比較可惜的是，此片對台灣未來面臨的各種與海洋相關的挑戰，著墨甚少，因此對政府未來如何規劃、推動台灣海洋政策與事務的前瞻建議就顯得不足。儘管如此，在前監察委員暨台北政經學院基金會董事長黃煌雄的領導下，所有籌拍委員、專家學者的用心努力及貢獻，值得高度肯定。

紀錄片就目前台灣面臨來自海洋的安全威脅，以及如何在2050年達成「淨零排碳」轉型政策目標的陳述與政策建議，仍有些欠缺。近一兩年來，東海、台海、南海及台灣四周海域，出現相當多與主權、主權權利及管轄權的海洋安全威脅事件；諸如日本與菲律賓啟動台灣東部海域之劃界、外籍船舶進入我主張主權之海域進行海上執法、海洋科學研究或軍演等。台灣遠洋漁船，與包括陽明、長榮和萬海在內的貨櫃輪航運，面臨減碳排放與國際競爭的壓力等。

就環境變遷、產業轉型、能源開發、遠洋漁業、航運及政府淨零排碳轉型政策目標上，筆者僅介紹當前國際社會正在研議的海上船舶核能供電，和海上浮動型核能發電廠之發展現況，作為政府施政參考。

2019年 ，全球第一座海上浮動式核電廠「羅蒙諾索夫院士號」（Academic Lomonosov）在俄國位於北極圈沿岸、西伯利亞楚科奇（Chukotka）自治區的佩偉克（Pevek）港市，發出第一股的電流並開始試運行。七年後，此海上浮動式核電廠，成功通過有關行政作業、維護修理、操作經驗、緊急應變等項目的安全檢驗。

「羅蒙諾索夫院士號」不是可自己航行的船，而是一艘鋼鐵拖船（Steel Barge），全長一四四公尺、寬卅公尺、總重二萬一千噸；內裝兩部KLT-40S反應爐系統，每部系統發電量是卅五百萬瓦，每隔三年更換核燃料。此拖船浮動核電廠生命期約五十年，不會汙染破壞海洋環境。幾十年來，俄國的破冰船與美國的航空母艦都裝有反應爐發電系統，證明安全性可靠。

目前，包括中國大陸、南韓、印尼、瑞典、英國、印度、法國、埃及、法國、越南在內的國家，都在積極研發海上沿岸浮動式核能發電廠。另外，主要航運國家也正積極研發、採用裝設小型模組化反應爐（SMR）的核能貨櫃船。

南韓研發之核能貨櫃船採用兩座熔鹽SMR提供推進動力，透過雙反應爐分擔輸出提高供電可靠度，並搭配儲能系統。船體採用最高航速廿五節的高速設計，將反應爐配置於船體中央，以降低海浪衝擊及碰撞風險。由於不再需要傳統燃料艙與煙囪，可增加貨櫃裝載空間，提高載貨效率。

今年六月，中國船舶集團旗下的江南造船，在希臘舉辦的波塞頓海事展（Posidonia）展示一款「熔鹽反應爐貨櫃航運綜合體」。它不只是一款新船型，而是集貨物轉運、核能發電、綠色燃料生產、電力船舶充電於一體的漂浮式核電廠樞紐。

七月，為了提高國內能源供給量，美國川普政府宣布將評估在聯邦水域內裝設核能發電設施的可行性。美國內政部曾反對沿岸風力發電計畫，主要是擔心破壞海洋環境，但就裝設核能發電設施的方案似持正面態度。美國也正在研議將軍事用途的核動力航母或驅逐艦，開到沿岸因地震、海嘯造成停電，或電力供給極為不足地區的可行性。

值得注意的是，在本月廿六至廿七日召開的國際原子能總署會議上，美國將提出民間船舶與浮動式平台核能廠的倡議（IAEA's Atomic Technologies Licensed for Applications at Sea, ATLAS initiative），主要處理海上反應爐與商業性營運的相關法律、管理、安全、責任等問題。

在2050年達成淨零排碳轉型，是台灣能源與環境保護政策的既定目標。台灣中油正推動「新四輕」更新與擴建計畫，主要目的也是為減少碳排放量。大量排放二氧化碳的台灣遠洋漁船和貨櫃輪公司，未來該如何因應碳排放的減量壓力呢？儘管有不少人寄望核電能做為增加電力供給、又能減少碳排放量的解決方案，但甚少縣市政府願意把核電廠設在自己境內。故國際上浮動式核電廠與核能船舶的發展近況，頗值得政府重視。