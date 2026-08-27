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美國援外政策轉向 學者：台灣持續既有計畫至關重要

中央社／ 台北27日電
國際合作發展基金會與國家圖書館27日共同舉辦第6屆「國際開發援助現場」論壇 ，印度安全、經濟與科技研究基金會（RISET Foundation）策略關係總監范卡（L. Venkateshwaran）博士發表專題演講。中央社
國際合作發展基金會與國家圖書館27日共同舉辦第6屆「國際開發援助現場」論壇 ，印度安全、經濟與科技研究基金會（RISET Foundation）策略關係總監范卡（L. Venkateshwaran）博士發表專題演講。中央社

台灣政府開發援助執行單位國合會今年成立30週年，卻面臨美國援外政策轉彎挑戰。印度學者今天建議，台灣可採區域多元化盟友、非政府組織任領導者以及低調執行等方式應對，且持續既有援助計畫至關重要。

財團法人國際合作發展基金會與國家圖書館今天共同舉辦第6屆「國際開發援助現場」論壇，印度安全、經濟與科技研究基金會（RISET Foundation）策略關係總監范卡（L. Venkateshwaran）博士以「地緣政治變局下的發展合作轉型：全球南方與印太」為題發表專題演講。

范卡分析地緣政治趨勢指出，相較跨國境人才、商品及服務流通，由於各國正朝國族主義發展，更重視本國國家能力；區域衝突決定國際環境，尤其是長期區域衝突造成供應鏈斷鏈，這在烏克蘭、伊朗戰事得到印證，聯合國也已失去阻止衝突和片面行動的功能。

新地緣政治對國際合作的影響，范卡表示，可觀察到外交政策、國家安全及發展目標的匯流，例如美國國際開發署（USAID）併入國務院，傳統援外模式被經濟國策、科技控制及供應鏈安全所取代，並將戰略視角帶進國際發展合作，若無法評估國際發展合作的利益，就會將其規模縮小。

范卡指出，當前國際合作發展空前重視「安全」，包括國防、供應鏈以及關鍵礦物等，且更重視對危機的因應，這導致與發展本身相關的議題被嚴重邊緣化；因此，以聯合國為中心的援助常規被弱化，國際合作發展現已改為區域平台或單邊架構為主。

范卡特別提到，政府開發援助（ODA）模式出現透明度和問責制度等缺失，台灣可在此扮演具影響力角色，成為北方國家與南方國家之間的橋梁；國合會30年來在農業、公衛醫療、教育、資通訊科技、中小企業的援助須持續進行，並與理念相近國家合作，這對區域至關重要。

針對台灣可採取的因應方式，范卡建議「3D策略」，應從自身所處區域多元化（Diversify）盟友，去中心化（Decetralize）意即由政府擔任協調者、非政府組織作為領導者，低調隱晦化（Deceptive）則是考量台灣特殊地緣挑戰，低調做好政府開發援助。

台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，USAID是東南亞援助經費主要來源，其關閉所導致資金斷裂、計畫中斷，進而衝擊區域政治穩定、人權發展等，台灣應審慎評估這對全球、尤其友邦的影響，思考整合既有援助資源，擬定具有台灣經濟發展與產業特色的援助政策以及實施計畫。

美國 印度 盟友 國務院

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