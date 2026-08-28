48小時拍遍南投13鄉鎮市！「南投48拍」短影音激戰揭曉　創作者用鏡頭說出地方故事

南投48拍短影音限時創作賽於昨(27)日下午舉辦頒獎典禮。 圖／南投縣政府 提供

用48小時，捕捉南投最動人的一瞬間！由南投縣政府主辦的「南投48拍短影音限時創作賽」歷經激烈角逐，今（27）日下午於中台灣創新園區舉行頒獎典禮，正式揭曉各項獎項得主。13組入圍決賽團隊自8月25日中午起展開48小時限時創作挑戰，從企劃發想、實地拍攝到後製剪輯，在時間壓力下展現影像創作即戰力，也透過年輕、多元的鏡頭語言，重新詮釋南投13鄉鎮市的地方魅力。

歷經決賽48小時，脫穎而出的前3名隊伍，與南投縣政府新聞及行政處蔡明志(左五)及評審團合影留念。 圖／南投縣政府 提供

本屆競賽吸引全台影像創作者、自媒體工作者及在地創作者參與，決賽採限時創作形式，各隊伍透過抽籤取得指定地區與主題，必須在48小時內完成具完整敘事的短影音作品。創作過程不只是與時間賽跑，更考驗團隊對地方特色的觀察力、企劃能力及臨場應變，讓創作者深入走訪南投各地，從人文風情、觀光景觀、特色產業及社會福利等面向挖掘題材，將平日熟悉的南投，以不同視角轉化為具吸引力的影像故事。

短短48小時，13組隊伍兵分多路，在南投各鄉鎮市取景，有的捕捉山城自然景致，有的深入地方產業與生活場景，也有人從人物故事切入，以貼近生活的方式呈現南投。從一個畫面、一段對話，到一個不經意發現的地方細節，創作者將沿途所見所聞快速轉化為影像內容，在有限時間內兼顧故事、畫面與節奏，展現短影音創作高度靈活且即時的特色。

首獎得主翁于翔為個人參賽，以作品《@ALL》展現「水里鄉+偏鄉醫療」的主題。 圖／南投縣政府 提供

經過評審團綜合評選，本屆前三名作品各具鮮明特色。首獎作品《@ALL》是由個人創作者翁于翔以隊伍名稱「竹山ㄉ豆」製作，以緊扣主題又融合創意的內容設計脫穎而出，透過情節安排創意呈現水里鄉被稱為全台最安全鄉鎮的原由，在短時間內完整建立故事脈絡，展現創作者對地方題材的敏銳觀察與成熟的影像敘事能力；二獎作品《圓滿》是由團隊成員紀柏先、林仟芊、王俊麟及邱渝凱組成的「來南投玩」製作；三獎作品《一站的距離》是由團隊成員張煥霖、何建緯及陳書淳組成的「中南孩」製作。三部作品不僅展現創作者在48小時極限挑戰下的創作功力，也讓地方故事透過短影音被更多人看見。

二獎得主是由團隊成員紀柏先、林仟芊、王俊麟及邱渝凱組成的「來南投玩」，以作品《圓滿》展現「中寮鄉+青年農民」主題。 圖／南投縣政府 提供

為確保作品品質，本屆決賽邀請張書瑋導演、徐仲彥導演及丁惟傑導演等專業人士擔任評審，從主題貼合度、敘事創新度、視覺呈現及剪輯技巧等面向進行綜合評選。面對13組各具特色的作品，評審團不僅檢視創作者如何掌握指定主題，也關注作品能否透過短影音形式，在有限時間內讓觀眾認識南投、感受地方魅力。

三獎得主是由團隊成員張煥霖、何建緯及陳書淳組成的「中南孩」，以作品《一站的距離》展現「集集鎮+觀光旅遊」主題。 圖／南投縣政府 提供

頒獎典禮現場除揭曉各項獎項及豐厚獎金，也安排優秀作品精華首映，讓現場觀眾搶先看見創作者在48小時極限挑戰下完成的精彩成果。從地方取材到影像呈現，每一支作品都凝聚創作者對南投的觀察與創意，也讓短影音不只是宣傳工具，更成為串聯地方故事與各世代的嶄新媒介。

南投縣政府新聞及行政處長蔡明志表示，隨著短影音成為民眾接收資訊與探索旅遊目的地的重要媒介，地方城市的形象也能透過創作者的鏡頭被重新看見。「南投48拍」希望以競賽為媒介，鼓勵更多創作者走進南投、認識南投，從不同角度發掘土地上的故事，讓更多人看見南投豐富的人文、自然與產業底蘊。

蔡處長指出，48小時的創意挑戰雖然告一段落，但影像所留下的地方故事才正要開始。透過創作者的鏡頭，南投的山城風景、地方人物與生活日常將持續在數位平台上發酵，讓更多人從一支支短影音認識南投、愛上南投，也為地方行銷注入更多創新且具傳播力的能量。(南投縣政府廣告)