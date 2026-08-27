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健康幣10月上路 乳癌篩檢1000幣、最高可累積逾1.3萬幣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
「健康幣」政策，預計今年10月正式上線，疫苗接種方面，新冠疫苗最高900點、肺炎鏈球菌疫苗600點、流感疫苗450點。聯合報系資料照
「健康幣」政策，預計今年10月正式上線，疫苗接種方面，新冠疫苗最高900點、肺炎鏈球菌疫苗600點、流感疫苗450點。聯合報系資料照

做健檢、癌症篩檢、打疫苗，未來都能「賺健康幣」。衛福部今於健康台灣推動委員會公布「健康幣」政策，預計今年10月正式上線，18歲以上民眾只要完成指定健康行為即可累積健康幣，其中成人預防保健800幣、乳癌及肺癌等篩檢最高1000幣，新冠疫苗900幣；累積滿1000幣即可兌換健康商品或服務。

國健署長沈靜芬表示，累計健康幣依年齡、性別及風險因子不同，前兩年每人預估最高可累積3700至1萬3150幣，盼以「有做就有幣、達標再獎勵」的誘因，把健康政策從生病後治療往前推到預防。

沈靜芬指出，台灣同時面臨癌症與慢性病雙重負擔，十大死因有7項與慢性病相關，65歲以上長者更有85%至少罹患一項慢性病，2024年三高相關疾病醫療支出更達1779億元。癌症則已連續44年居國人十大死因之首，2023年新發癌症13.8萬人，平均每3分48秒就有1人罹癌，前十大癌症醫療支出達1567億元。

政府雖持續擴大成人健檢及癌症篩檢，但利用率仍有提升空間。沈靜芬分析，民眾常因「覺得自己沒問題」、工作忙碌、流程不便或缺乏立即誘因而未接受檢查，因此借鏡新加坡以數位工具及獎勵改變健康行為的經驗，讓民眾從「知道要做」進一步變成「真的去做」。

沈靜芬說，健康幣第一階段採「有做就有幣」，包括首次登入健康幣專區200幣、完成生活型態評估量表100幣、成人預防保健800幣、B、C型肝炎篩檢800幣。癌症篩檢方面，乳癌、口腔癌及肺癌各1000幣，大腸癌900幣，若接受鏡檢則1350幣，子宮頸癌900幣。疫苗部分，流感疫苗450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣。健康幣最低兌換門檻為1000幣，效期為2年。

沈靜芬強調，健康幣並非所有健康行為「一律同價」，而是以健康效益為基礎，並運用NNI（Number Needed to Incentivize）衡量誘因成效，原則上健康效益愈高，獲得的幣值愈高。依規畫，前兩年效期內，不同年齡、性別與是否具抽菸史、嚼檳榔或癌症家族史等風險因子，健康幣累積上限有所不同，其中65歲以上女性若具風險因子，最高可累積1萬3150幣。

沈靜芬以42歲上班族王小姐為例，首次登入健康存摺健康幣專區可獲200幣，完成生活型態評估100幣、成人健檢800幣、乳癌篩檢1000幣、子宮頸癌篩檢900幣，以及B、C型肝炎篩檢800幣，一口氣就能累積3800幣，遠超過1000幣兌換門檻。

操作上，民眾可透過「健保快易通」App內的健康存摺進入健康幣專區，查詢累積情形，再跳轉Health GO平台兌換。政府初期規畫與全國性超商、量販及壽險業者合作，未來再擴及醫療院所、藥局、運動場域等，增加健康商品、醫療及運動服務等兌換選擇。

健康幣也不會只停留在「做一次、領一次」。第二階段將納入身體活動、自費健檢及勞工健檢、長者健康整合式評估（ICOPE），以及血壓、血糖、血脂等慢性病控制，從一次性獎勵走向「達標再獎勵」，鼓勵民眾長期養成健康習慣。

健康幣 乳癌 篩檢 衛福部 癌症

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