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亞太永續博覽會桃園館登場　蘇俊賓：用科技與創新實踐跨域整合 讓市民有感

文／ 葉騰豪 提供

亞太永續博覽會桃園館盛大開展。 圖／桃園市政府 提供
亞太永續博覽會桃園館盛大開展。 圖／桃園市政府 提供

桃園市副市長蘇俊賓今（27）日上午前往台北世界貿易中心，出席「2026第五屆亞太永續博覽會桃園館開幕活動」。蘇俊賓表示，桃園是六都中少數人口與產業持續同步成長的城市，城市快速發展的同時，也面臨資源有限及各項治理需求增加的挑戰。桃園館從「好通勤、好工作、好就學、好生活、好文化、好環境」六大民生議題面向出發，呈現市府這四年來持續導入創新科技，跨局處合作及預算資源精準投入的方式，以更有效率、更精準的方式解決市政問題，也如同是這四年的成績單。

桃園市副市長蘇俊賓蒞臨第五屆亞太永續博覽會桃園館。 圖／桃園市政府 提供
桃園市副市長蘇俊賓蒞臨第五屆亞太永續博覽會桃園館。 圖／桃園市政府 提供

蘇俊賓表示，市府今以青年、產業、社福、交通、醫療、環境與城市發展等領域參與「APSAA亞太永續行動獎」，獲得2金、2銀、3銅的肯定。他以與市民健康息息相關的空氣品質為例，其影響來源除整體大氣環境及局部污染外，也包括火災等突發事件，近年來市府跨單位合作，一旦火災造成大氣環境發生變化時，環保局就會整合消防報案資訊、大氣擴散模擬系統、GIS空間套疊及LINE自動通報機制，判斷污染擴散範圍，從初期需要23分鐘、第二年降到13分鐘，到今年縮短到只要6分鐘，就能在最短時間掌握污染影響模擬圖資並及早示警，供各單位緊急應變，這正是科技協助市政治理的重要實踐。

蘇俊賓強調，桃園的永續治理不是單一局處推動，而是市府整體治理能力的展現。許多市政課題往往是甲局處的問題，但解方在乙局處。例如工務單位的道路塌陷難題需要水務局從地下水文的面向來遇判因應、青年的就業也不能只靠青年局自己想辦法，而是由經發局跟教育局提升產業需求掌握或職訓資源來協力。唯有跨局處資源的整合盤點，才能找出根本解方，逐步把永續轉化為市民可以感受到的生活改變。

蘇俊賓指出，桃園館除了展現好工作、好就學等「六好政策」在桃園的具體成果外，也致力於從規劃、佈展到展後回收，在這整個生命週期裡面運用再生材質及減廢思維，是產生廢棄物最少的場館之一

環保局表示，桃園智慧科技應用自112年迄今已累計榮獲國內外74座獎項，今年在「APSAA亞太永續行動獎」再獲2金、2銀、3銅，其中青年局「青年創業加速生態系」與環保局「空污即時預警平台」奪得金獎，社會局「安心點愛心餐食服務」及工務局養工處「道路塌陷預警系統」獲得銀獎，衛生局「急診即時監控平台」、經發局「智慧產業學院」及都發局「桃園舊城再生行動」則拿下銅獎；此外，「靜桃計畫－寧靜守護者」也獲得台灣永續行動獎銅獎，展現桃園將永續理念落實於不同市政領域的具體成果。

桃園參與「APSAA亞太永續行動獎」，拿下2金、2銀、3銅的佳績。 圖／桃園市政府 提供
桃園參與「APSAA亞太永續行動獎」，拿下2金、2銀、3銅的佳績。 圖／桃園市政府 提供

環保局說明，桃園館展場強調「跨世代參與」與「低碳策展」兩大特色，除設置貓頭鷹DIY等環保手做體驗，吸引不同年齡層民眾一同認識永續議題外，也運用環保材料減少廢棄物產生。「2026第五屆亞太永續博覽會」自8月27日至29日於台北世界貿易中心展覽大樓(世貿一館)舉行，歡迎民眾走進桃園展區親身體驗，由桃園吉祥物「阿桃、園哥」陪你一起輕鬆認識「六好」政策，讓永續不只看得到，更能親身感受、帶回生活中，看見智慧治理如何走進日常，一起實踐永續共好。

桃園市副市長蘇俊賓在現場與DIY參與民眾同樂，一同體驗把永續落實在生活中。 圖／桃園市政府 提供
桃園市副市長蘇俊賓在現場與DIY參與民眾同樂，一同體驗把永續落實在生活中。 圖／桃園市政府 提供

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