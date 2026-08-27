壯闊台灣攜手加拿大推社會韌性 全台辦200場防災課

壯闊台灣聯盟今天宣布與加拿大合作推動社會韌性計畫，將招募培訓民間志工成立社區緊急應變小隊，並在全台舉辦超過200場防災工作坊。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，面對複合式災害及潛在緊急狀況，社會韌性是各國政府當前最迫切推動的基礎建設。

壯闊台灣聯盟今天發布新聞稿指出，將與加拿大透過經驗共享，深化台灣基層社區安全與韌性，合作內容包括成立社區緊急應變小隊、擴大基層防災課程，以及升級「iCanHelp」App數位應變工具。

加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗表示，加拿大目前正面臨日益嚴峻的極端氣候挑戰，台加雙方同樣面對各類天然災害威脅，也都需要為多元且日益複雜的災害風險做好更充分準備，期待未來持續深化雙方合作，共同打造更加安全且具韌性的社會。

吳怡農指出，面對複合式災害威脅及潛在緊急狀況，社會韌性是當前各國政府最迫切推動的基礎建設，壯闊台灣很榮幸與加拿大夥伴跨國合作、共享經驗，強化社區安全韌性網。

壯闊台灣表示，計畫首先將招募及培訓民間志工，組成社區緊急應變小隊，透過系統化訓練，強化基本應變、照護及災害支援能力，建立可動員的在地應變力量，將民眾參與轉化為實際救災能力。

此外，雙方將合作推廣基礎防災課程，預計在全台舉辦超過200場社區工作坊，優先與校園、教會等在地組織合作，希望在災害發生的關鍵時刻補足政府量能。

數位應變方面，計畫也將升級「iCanHelp」App，導入多語言介面，讓外籍人士及多元族群都能取得相關資訊，同時建立跨單位數位協作機制，強化整體應變網絡。

壯闊台灣表示，社區不僅是面對災害與危機的應變最前線，也是發揮民間力量的核心，希望透過培訓、工具及在地網絡，讓社區在突發事件發生時能迅速採取行動、相互支援，進一步強化台灣整體安全與社會韌性。