裕隆永續行動車巡迴8縣市！4大主題課程共創永續未來　硬派卡聯手佳格食品啟動營養教育新篇章，將行動教室開進偏鄉

裕隆集團永續行動車硬派卡攜手佳格食品、基督教芥菜種會，將營養教育開進桃園復興區。 圖／佳格食品 提供

一輛印著「Impact Car」的純白J SPACE廂型車駛入校園，「硬派卡來了！」「打開會有什麼？」孩子們熟悉又期待的呼喊聲，宣告著2026年裕隆集團永續行動車「硬派卡 Impact Car」永續教育的落地。自2025年年底啟動以來，硬派卡足跡已走遍全台8個縣市，以串聯社創組織、學校與企業的合作方式，陪伴11所國中小、多場營隊及展會的學童，開啟一堂堂不一樣的永續課。8月22日更來到硬派卡的第23場永續行動，與佳格食品、基督教芥菜種共同進行兒少營養教育計畫。

孩子們在營養教育課程中，透過親自料理、遊戲互動與知識問答，將營養知識化為日常生活中的實際行動。 圖／佳格食品 提供

中華汽車J SPACE變身共享知識的行動教室

裕隆集團以執行長嚴陳莉蓮捐贈的中華汽車J SPACE車輛為載體，攜手「永續教科書」打造承載多元永續主題的行動教室——硬派卡 Impact Car。秉持為下一代帶來多元體驗、為教育單位擴展影響力的精神，硬派卡讓社創團隊接力「上車」，把知識開向全台各地的孩子。中華汽車J SPACE展現多元多功的開創性，除了可以改裝成全家大小舒適車宿的露營車、讓小老闆們開啟創業夢的市集餐車，更以「硬派卡」實踐如何打造行動教室：藉由靈活寬敞的收納空間，承載各式課程教具上山下海，生動沉浸地展演主題課程，讓永續議題得以具啟發性的方式，走進孩子的日常視野。

硬派卡兒本交通車開進雙北小學，孩子們化身道路設計師，親手參與街道規劃與提案討論。 圖／裕隆集團 提供

佳格食品營養教育啟航，各方齊力共築永續教育網絡

8月22日硬派卡第23場永續行動，佳格食品與基督教芥菜種會共同推動兒少營養教育計畫，結合裕隆集團「硬派卡」，將營養課程帶進桃園復興區社區。計畫以「不只提供物資，更提升營養知識可近性」為出發點，協助營養教育深入孩子熟悉的生活場域，讓偏鄉兒少不僅吃得到，更能吃得對、吃得懂。

硬派卡蔬果車開進宜蘭小學，孩子們透過五感親手觸在地當令蔬果，體會「吃當地、吃當季」的飲食智慧。 圖／裕隆集團 提供

活動由裕隆集團公共事務暨永續溝通處總監陳蔓嫻、5% Design Action 創辦人楊振甫、佳格食品集團永續發展處永續長陳文琪，以及基督教芥菜種會執行長李肇家共同出席。面對攜手打造的「硬派卡 Impact Car」，陳蔓嫻與楊振甫共同表示：「硬派卡 = X + Y 的共創方程式，正在全台各地被驗證。今日活動結合佳格的營養專業，與『愛的里程』長期夥伴芥菜種會的在地關懷，透過硬派卡將彼此的專業串聯起來，突破場域與距離的限制，讓營養教育更貼近孩子與家庭。」陳文琪則提出，佳格希望營養觀念的推廣不只是提供物資，更要提升營養知識的可近性，透過這次永續行動，把正確的飲食觀念實際帶進孩子與家庭的日常生活中。李肇家也表示認同，長期在地服務讓芥菜種會深知，資源唯有真正被使用才具有意義。佳格的營養課程結合硬派卡移動教室的模式，讓營養教育資源得以更貼近孩子熟悉的生活場域，也讓這份教育多了一份溫度。

硬派卡天賦物流車載著手指鼓、熱縮片等藝術創作素材開進東部社區，NOMAD團隊陪伴孩子以音樂與手作，探索自我表達與生命志趣。 圖／裕隆集團 提供

4大永續主題課程，陪孩子重新認識自己與世界

2026年硬派卡持續前行，串連起風格各異、卻同樣扎根在地的夥伴團隊，為孩子們設計出橫跨交通、食農、藝術與情緒的4大主題課程。

3月，蔬果車開進宜蘭小學，「天天華語」帶著孩子用五感親近平時只出現在餐桌、卻鮮少走訪過產地的蔬果，體會「吃當地、吃當季」的飲食智慧，並在認識在地飲食文化的同時，學習用語言與他國朋友分享。4至5月，兒本交通車開進雙北小學。「超越遊戲」為都會區的孩子帶來不同於「避險」思維的道安教育，邀請孩子化身道路設計師，主動向握有決策權的大人提案，一起想像並打造出一個讓全齡都能安心通行的城市街道。5至8月，「天賦物流車」成為東部孩子的共同記憶。由偏鄉教師組成的團隊NOMAD，帶著手指鼓、熱縮片等在地不常見的才藝資源，為孩子打開音樂與藝術創作的體驗，透過藝文陶冶學習表達自我、穩定情緒，培養專注力。 9月，硬派卡將與宇宙製造前進山林小學，以「SOLLY充電站」陪伴孩子探索情緒、練習人際技巧，從被動接受轉化為主動給予同理心，長出更完整的自我覺察力。

硬派卡與學校合作共創兒童節活動，化身載著山海在地食材的午餐食堂，為校園注入活力及創意。 圖／裕隆集團 提供

從營養教育、食農文化到兒本交通、藝術療癒，裕隆集團將自主研發車輛J SPACE化身行動教室，播撒永續種子在台灣各地社區與校園，期盼未來繼續透過夥伴關係與議題承載力，串聯社創組織、在地學校及投身ESG的企業，讓永續教育硬派上車、讓愛的里程持續累積。

✨「硬派卡 Impact Car」誠摯邀請永續議題共創課程夥伴一起「上車」，歡迎關注官方網站：https://imapctcar.com/