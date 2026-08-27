台中港南填方區遭疑避環評 港方駁斥：依法審認且嚴管土方護海豚

針對環團再度關切台中港南填方區填海造陸、營建剩餘土石方收容，以及台灣白海豚保育等議題，台灣港務公司今日澄清表示，台中港相關工程均依主管機關審認結果及法令辦理，並非「未經環評即逕行開發」；港方強調，港區透過源頭管理、水質監測及鯨豚觀察員監看等措施，在解決中部營建土石方去化需求的同時，全力降低對海域生態的影響，達成環境永續。

台灣港務公司表示，台中港南填方區Ⅲ、Ⅳ部位於既有港區防波堤與港灣構造物遮蔽範圍內，屬相對靜穩港域，相關開發前已依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」辦理環評適用認定，並經主管機關完成審認程序；後續增列營建剩餘土石方等填築料源，亦依程序再次函報主管機關確認，過程完全合法合規。

面對環團為搶救白海豚，日前抗議交通部執意在台中港南填方區填海造陸，目前至少已放置18個沉箱，並呼籲立即停工補做環評一事，港務公司嚴正指出，台中港填方區僅收容符合規定的營建剩餘土石方，絕非營建廢土，進場前須通過39項土質檢測，並結合聯單管理、車輛辨識、GPS流向追蹤、影像紀錄及過磅等多重把關機制，確保填築材料無虞。

此外，港務公司並指出，現階段2026及2027年上半年收容的港區外土方，均暫置於填方區東南角既有陸地上，並非直接傾倒入海，後續必須等沉箱、攔砂設施等防護結構完成後，才會進行填築作業。

台言港務分公司表示，長期辦理台中港海域水質監測，持續掌握周邊環境變化。針對保育類台灣白海豚，在沉箱拖放及佈設施工期間，均配置專業鯨豚觀察員進行海上與陸上監看；一旦發現白海豚接近施工區域，會立即暫停作業，待確認白海豚遠離影響範圍後才恢復施工。

港方強調，尊重環保團體與社會各界的關切，未來將持續依法推進工程，嚴格落實土方品管、海域水質監測及生態保護措施，並保持資訊公開，兼顧港埠發展與海洋環境永續。