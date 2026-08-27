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豪雨農損逾1.4億 經部啟動提報第2批排水治理工程

中央社／ 台北27日電

南部連日豪雨釀災，農業部統計，截至今天，全台農業損失已達新台幣1億4850萬元；經濟部表示，行政院推動為期4年的縣市管河川及排水整體改善計畫，經濟部目前已啟動第2批次治理工程提報作業，加速盤點需求。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰在會中表示，中央政府擴大編列系統性治水預算，過去2年淹水熱區已啟動改善工程，這次淹水地區，經濟部也主動協助地方政府提報應急整治工程，並加速行政作業流程，請以民國116年汛期前完成為目標，落實整治效益。

經濟部水利署長林元鵬報告指出，這次強降雨造成屏東、高雄及台南部分地區，累積雨量達全年平均雨量1/3以上，導致多處積淹水。水利署已調度80台大型移動式抽水機支援地方，並依災情機動調度支援能量，加速排除積淹水。

林元鵬說，面對氣候變遷極端降雨日益頻繁，防汛工作仍須持續強化，行政院推動為期4年、總經費1000億元的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，持續辦理河川及排水系統性治理，因應這次事件，經濟部已啟動第2批次治理工程提報作業，會同地方政府加速盤點系統性治理需求，持續精進水患改善策略。

林元鵬指出，針對0822豪雨於南部地區異常超豪大雨所造成住家、店家淹水及家電損失，行政院秉持從速、從寬、從優原則，除地方政府救助金外，針對淹水達30公分以上、未達50公分者，中央給予1萬元家電損失補助；淹水達50公分以上者，除原先發放2萬元淹水救助金外，也給予1萬元家電損失補助，等於加總補助3萬元，以助災民儘速恢復正常生活。

農業部農民輔導司長陳怡任表示，第一時間已啟動「因應8月下旬豪雨救助與專案輔導措施」，在公告「天災現金救助與低利貸款」部分，截至昨天已主動公告嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣等5縣市相關產業，辦理現金救助與低利貸款。

陳怡任指出，另自昨天起提供災害低利貸款免息一年措施，舊貸案件無需申請，至於因這次豪雨受災申請的新貸案件，則依貸款程序經貸款經辦機構核貸後，自撥貸日起1年免息。此外，借款人如有還款困難，也得依個案情形申請延期還款，另針對受淹水毀損的農漁業機械設備，補助金額最高8成，將儘快公布詳細申請辦法。

豪雨 農損 工程

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