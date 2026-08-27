健康幣上線⋯社區藥局可做諮詢窗口、轉介癌篩 黃金舜盼政府善用藥師

賴清德總統今天將在總統府健康台灣委員會公布「健康幣」政策規畫，民眾打疫苗、做癌症篩檢，可獲得點數兌換超商、醫療院所等產品。據了解，衛福部規畫由藥局扮演諮詢窗口角色，向民眾說明健康幣政策。藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜指出，社區藥局於第一線接觸諸多領取慢性病處方箋長者，如發現長者健康異狀、符合癌篩條件，可鼓勵其篩檢，也可協助宣導疫苗政策。

黃金舜指出，社區藥局不必掛號費就能踏入，可近性比需付掛號費的診所高，為醫療人員接觸社區民眾最前線，可扮演第一線健康守門人，長者持慢性病處方箋領藥時，藥師如發現其皮膚變黃、精神萎靡，或有重度吸菸習慣等，可鼓勵其接受肝癌、肺癌等癌症篩檢，也可提供民眾疫苗接種時機諮詢，盼政府善用專業藥師資源，讓藥師做出社會貢獻，別讓基層人力白白浪費。

健康幣政策成形，我國醫藥衛生政策走向疾病預防。黃金舜說，社區藥師與年長者互動機率最高，可協助政府落實健康台灣慢性病管理政策，尤其我國65歲以上慢性病長者比率高達85％，同時患有2種慢性病長者比率也高達6成以上，亟須多重用藥管理，例如長者有時領了慢箋，又因身體出現急性感冒症狀等就醫，其中有重複用藥、藥品交互作用問題，即可就近找藥師協助確認並整合。

健康幣政策除可由藥局扮演窗口角色，民眾獲得健康幣之後，可兌換藥局相關保健產品，也在規畫中。黃金舜指出，藥局藥可幫助民眾落實健康管理，例如民眾若不清楚自身症狀要掛哪一科別時，可先至藥局詢問，省下至醫院診所家醫科掛號諮詢時間，直接至所需要的專科就醫，此外，高齡者常吃的健康食品、中藥，部分品項恐導致血糖、血壓控制不穩，藥師可幫助提供建議。

黃金舜說，藥師在新冠疫情期間，集結6千多家藥局幫助政府推動口罩、快篩實名制政策，從重大傳染病至健康台灣預防醫學、慢性病管理等政策，藥師都能扮演重要角色，「關鍵是政府是否願意善用藥師」。另，目前政府雖有雲端藥歷政策，盼解決慢性病重複用藥問題，但目前重複用藥比率仍接近2成，建議政府設法改善，藥師願意協助政府，幫助減少重複用藥現象，避免民眾健康危害。