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麻油苯駢芘超標 卓榮泰：製程須留紀錄供溯源 中央助提升檢驗量能

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
北市昨日公布「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，已啟動相關機制下架、稽查。圖／衛生局提供
北市昨日公布「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，已啟動相關機制下架、稽查。圖／衛生局提供

油品檢出苯駢芘超標風波不斷，台北市昨天出現首起黑麻油超標案。行政院長卓榮泰今天說，無論油品影響層次多大，不能只寄望後市場稽查，他指示衛食藥署召集業者，要求合格油廠遵守嚴謹製程、留下完整紀錄，才能溯源，若違背就要負責，也允諾由中央支持預算提升檢驗量能，確保合格才能上市。

今年7月初爆發中聯油品致癌物質苯駢芘超標案，後續苦茶油也發生苯駢芘超標問題，目前已有9家製油廠的苦茶油產品被檢出超標；一波未平一波又起，台北市昨天公布首件業者自主通報麻油不合格案。

行政院今天舉行例行院會，臨時動議階段，衛福部報告Covid19新冠肺炎疫情和麻油超標議題。卓榮泰聽取報告後指出，從大豆沙拉油、苦茶油、黑麻油，無論影響層次多大，不能寄望後市場管理，所有合格油廠都應遵守嚴謹製程，他已指示食藥署召集業者，在製程中要留下完整資料才可以溯源，不能只是在後市場，若違背完整製程行為就要負責。

卓榮泰表示，製程嚴謹後，出來的油也要合格，政府會提供充分檢驗量能，支持地方政府、學術單位及民間合作，中央會提出這樣的預算，檢驗合格的油才能上市。

卓榮泰說，黑麻油對孕婦影響很大，期待跟地方政府合作，若人力不足，政院會全力支持，增加檢驗量能，他也要食藥署提出完整機制跟策略，由中央支持，不讓油的問題一再發生，否則將對政府公信力造成極大影響。

針對台大醫院有患者急診候床12天過世，急診壅塞再成焦點。卓榮泰說，醫療機構不能選擇病人，對病患不尊重也違反醫療精神，區域聯防機制也要跟地方政府隨時啟動。

超標 卓榮泰 製程

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