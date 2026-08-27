大陸多地暴雨釀災 鄭麗文稱兩岸相互守望：國民黨願組專家團隊協助

大陸多地傳水患釀災，國民黨主席鄭麗文今天透過臉書，以「兩岸同胞守望相助，願為大陸災區提供專業協助」為題，表示中國國民黨願依災區實際需要，協調具有防洪水利、地質防災、搜救、醫療衛生及災後重建經驗的專家，組成團隊並提供協助。

鄭麗文說，自7月底以來，中國大陸多地接連遭受豪雨、洪水及土石流侵襲。東北黑龍江多條河川超過警戒水位；陝西商洛、漢中、安康發生山洪與土石流，商洛逾21萬人受災；江蘇、浙江、安徽、福建、江西受到颱風及殘餘環流影響，太湖形成編號洪水，浙江長興更發生土石流。河南周口出現堤防潰口，湖北部分地區亦發生積淹水及坡地災害。

鄭麗文表示，近日，廣西崇左、寧明、龍州、南寧等地洪水尚未完全退去；西藏日喀則吉隆口岸重大土石流，截至目前已造成3人罹難、265人失聯，更令人萬分焦急與不捨。

鄭麗文說，她代表中國國民黨，向罹難者表達沉痛哀悼，向失聯者家屬、受災民眾及第一線救援人員致上最深切的關懷與慰問。

鄭麗文指出，災害面前沒有政治與地域之分，只有生命與人道。中國國民黨願依災區實際需要，協調國民黨具有防洪水利、地質防災、搜救、醫療衛生及災後重建經驗的專家，組成專業團隊參與相關工作，並透過既有聯繫機制，提供一切力所能及的協助。

鄭麗文說，願救援工作順利、失聯者平安，受災同胞早日度過難關、重建家園。兩岸同胞，本就應當守望相助。