鍘美藝術節 9月20日連3天辦桌 黃偉哲今證實有來借場地

由網路社群發起「台南文藝負心運動—鍘美藝術節」演出場次公布，將於9月20日至22日連續3天，舉辦結合傳統戲曲與辦桌活動，打造另類的傳統戲曲文化盛會。日前傳出可能在五妃街附近體育園區，據了解因體育園區無法使用明火無法舉辦辦桌，今天傳出要選在永華市政中心西側西拉雅廣場，就是跨年演唱會場地。

市長黃偉哲今證實主辦方有向市府洽借，市府相關局處會正在研議中，對於民間依法提出的活動申請，將依相關規定及程序辦理。

主辦方官網目前公布「鍘美藝術節」暖身場將於9月4日在鹽水武廟登場，由古都木偶戲劇團演出「包公斬駙馬」；9月18日「野餐觀戲日」，同樣由古都木偶戲團帶來「包公斬駙馬」，讓民眾在戶外以野餐方式看戲，享受不同於傳統戲棚的觀戲體驗。9月19日可能延長辦理野餐日活動，實際安排仍待主辦方正式公布。

辦桌也是活動另一亮點。主辦方表示，9月20日、21日兩場辦桌將由盛昌外燴掌勺，9月22日壓軸場則邀請阿義師、郭主廚聯手打造台南傳統辦桌，菜單及料理內容將由官方稍後公布。

展演則於9月19日展開，由羅裕誴歌劇團演出「杏林怨－青天怒斬負心漢」。9月20日辦桌日由孫凱琳歌劇團演出「包公鍘陳世美」；9月21日由春美歌劇團帶來「施公審負心」；9月22日壓軸則由秀琴歌劇團演出「林投姐活捉周阿司」。

「鍘美藝術節」主辦方說明將以布袋戲、歌仔戲等傳統戲曲為主軸，從經典公案到台灣民間故事，透過免費觀戲活動，邀請民眾走進戲棚，讓傳統藝術不只是熱鬧登場，更成為不同世代接觸戲曲文化的入口。

主辦方表示，活動最初雖源自一則引發社會討論的事件，但舉辦「鍘美藝術節」並非要打造一場網路公審，而是希望把原本停留在網路上的情緒，轉化為對戲曲、文化，以及婚姻、承諾、家庭責任與情義等議題的討論。

主辦方指出，許多人平時很少走進戲棚，甚至從未完整看過一齣傳統戲，因此希望透過免費觀戲，降低接觸傳統藝術的門檻，讓第一次接觸戲曲的孩子、年輕人或家庭，都有機會坐下來完整欣賞一場演出。即使免費觀戲無法一次解決傳統藝術的世代斷層，但至少能為第一次接觸傳統戲曲的人把門打開。

「鍘美藝術節」也強調，戲可以演得痛快，但藝術不需要變成人身攻擊。活動不造謠、不騷擾、不鼓勵網路霸凌，也不會把未經證實的事情當成事實，盼讓戲台上的公案回到戲台上，由角色透過戲劇呈現；戲台下則讓觀眾透過觀看與思考，重新思索自己希望成為怎樣有情有義的人。

主辦方以「戲裡見公義，戲外有人情」作為活動精神，希望將社會關注轉化為文化力量，讓傳統戲曲用自身的方式回應當代社會。主辦方也感謝籌備工作夥伴、志工及關注活動的民眾，後續將於場地、辦桌方式、觀戲辦法及各項活動資訊確認後，陸續透過官方平台公告。

由網路社群發起「台南文藝負心運動—鍘美藝術節」，傳出商借永華市政中心西側西拉雅廣場。記者吳淑玲／攝影

由網路社群發起「台南文藝負心運動—鍘美藝術節」演出場次公布。圖／取自官網