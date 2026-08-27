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總統：台灣秉持韌性創新共榮 為全球永續貢獻力量

中央社／ 台北27日電

總統賴清德今天在第5屆亞太永續博覽會致詞表示，台灣應該成為亞太永續發展的夥伴，更應該扮演全球永續發展的共同推動者。今年博覽會主題強調「韌性、創新、共榮」，正是台灣走向永續發展、連結亞太、貢獻世界的重要力量。

第5屆亞太永續博覽會上午在台北世貿舉行開幕典禮，賴總統在國安會秘書長吳釗燮等人陪同下，出席典禮並致詞。

賴總統表示，4年前他在第1屆亞太永續博覽會呼籲大家團結，一起為永續發展而努力，不只中央、地方政府、還有企業界、學界，「大家一起來」。4年後看到成果豐碩，今天不僅要一起行動，更要把台灣經驗帶到全世界。

賴總統說，台灣有科技的力量、有產業的實力、有民主的韌性，更有跨領域創新。今年博覽會主題強調「韌性、創新、共榮」，這3項精神正是台灣走向永續發展、連結亞太、貢獻世界的重要力量。

賴總統指出，以「韌性」穩定國家發展的根基。面對極端氣候、地緣政治、能源轉型與全球供應鏈重組等挑戰，台灣要在變局中站穩腳步，持續提升各方面韌性。7月他主持國家氣候變遷對策委員會委員會議，預計在今年底提出國家都市林計畫，讓都市林成為提升城市韌性的重要基礎，也將持續發展多元綠能、強化電網韌性、儲能與調度能力。

賴總統說，以「創新」打開永續轉型的新局。台灣擁有世界級半導體、資通訊、精密製造和完整產業聚落，面對淨零時代，要把握自身優勢轉化為全球競爭力。政府推動台灣總體減碳行動計畫，搭配科技創新、金融支持等6大創新機制推動計畫。碳費制度已在今年完成首次申報與繳納，這是台灣建立碳定價機制里程碑，也將持續在各領域透過減碳帶動創新。

總統進一步表示，以「共榮」實現永續發展的價值。永續發展的意義是讓經濟發展、社會進步和環境永續三者並行，政府積極推動中小微企業多元振興發展計畫，每年編列超過新台幣100億元的經費，接下來要透過8年1000億元的基金，協助中小微企業進行數位、淨零雙軸轉型。

賴總統指出，政府會和產業、勞工、社會各界站在一起，讓產業更具競爭力，不讓任何人在轉型路上落單。政府也理解極端氣候下生存環境的威脅，願意和太平洋友邦與理念相近國家分享技術與經驗，持續以具體行動，擔任全球良善力量與解決方案的提供者。

韌性 永續 永續發展

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