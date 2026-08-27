搜救犬Wilson死因爭議 立委民團籲建立制度

花蓮搜救犬Wilson死因爭議延燒，多位民進黨立委今天舉行記者會，呼籲政府單位建立一套記錄、有科學、有專業，及公開透明制度，預算也要給到位，當工作犬為國家服務一生，國家至少應該讓工作犬活得有尊嚴、工作得有保障、離開時有真相。

Wilson在0403花蓮地震搜救任務立功，去年5月底離世。近日有消防員爆料「死因不單純」，影射遭領犬員虐待等訊息，引起網友公憤。

民進黨立委郭昱晴、吳沛憶及張雅琳上午在立法院舉行「守護執勤犬健康：呼籲修正執勤犬照護管理規則」記者會，並邀請台灣工作犬發展協會理事長關心羚及獸醫法律改革倡議聯盟發起人柯慶澤與會。

吳沛憶表示，全台執勤犬數量260隻，當中包括搜救犬、檢疫犬、警犬跟軍犬。當有疑似非自然死因發生的事件，凸顯制度重要性，制度必須要有記錄、有科學、有專業，及公開透明。政府從即刻起，應負責任的把制度建立起來，把破網補起來。

張雅琳指出，全台有53位領犬員，要負責84隻搜救犬的訓練、照顧，及24小時在勤務待命。這樣的人力夠不夠，很需要被檢討。消防署與搜救犬相關經費一年僅新台幣200萬元，如果要做到全面性細緻照顧，人力必須要更有彈性，預算也應該要到位。

關心羚提出多項建議，包括執勤犬非自然死亡，應強制由第三方單位驗屍；死亡不能是單位說了算；領犬員的在職進修制度；給有犬隊的單位更多預算支持；建立工作犬健康及勤務記錄；建立工作犬的適任性及制度；退休及退休後醫療照顧制度；建立一致性的工作犬制度。

關心羚說，工作犬不是機器，領犬員也不是天生就會照顧狗，要狗為人民服務，就要先保障牠們的福利，要領犬員照顧狗，要提供受教育資源，工作犬不能替自己說話，制度必須替牠們留下證據，牠們為國家服務一生，國家至少應該要讓牠們活得有尊嚴、工作得有保障、離開時有真相。

柯慶澤指出，他希望將工作犬的定義明確寫入動保法，政府各單位不要再各自為政。

列席的農業部動保司副司長陳中興表示，農業部從民國104年就訂有執勤犬照顧準則，包括一週工時不能超過40小時，一次執勤不能超過4小時，服役時間為4年等，使用單位每年必須執勤犬植入晶片。農業部後續也會就管理規範進行檢討、修正，也希望使用單位更重視福利。

消防署特種搜救隊秘書許僑聲則說，事件發生後，除了人員懲處外，消防署也進行改善，包括強化訓練場地的安全，重新檢視並加強訓練場地的規劃等。