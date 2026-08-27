考試院通過外交民航原住民族特考 增列需用名額62名

考試院院會今天通過民國115年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試增列需用名額62名，以應用人機關業務需要。

考試院說，這三項考試原公告需用名額為251名，因用人機關外交部、交通部民用航空局及原住民族委員會仍有用人需求，經行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額62名，包括外交人員特考增列5名，三等考試3名、四等考試2名，民航人員特考增列2名，原住民族特考增列55名，三等考試33名、四等考試21名、五等考試1名。

考試院指出，這三項考試需用名額總計313名，外交人員特考80名，三等考試73名、四等考試7名，民航人員特考44名，原住民族特考189名，三等考試105名，四等考試74名，五等考試10名。

考試院表示，這三項考試預訂115年9月5日舉行，關於各類科組增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢。