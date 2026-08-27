聽新聞
0:00 / 0:00
考試院通過外交民航原住民族特考 增列需用名額62名
考試院院會今天通過民國115年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試增列需用名額62名，以應用人機關業務需要。
考試院說，這三項考試原公告需用名額為251名，因用人機關外交部、交通部民用航空局及原住民族委員會仍有用人需求，經行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額62名，包括外交人員特考增列5名，三等考試3名、四等考試2名，民航人員特考增列2名，原住民族特考增列55名，三等考試33名、四等考試21名、五等考試1名。
考試院指出，這三項考試需用名額總計313名，外交人員特考80名，三等考試73名、四等考試7名，民航人員特考44名，原住民族特考189名，三等考試105名，四等考試74名，五等考試10名。
考試院表示，這三項考試預訂115年9月5日舉行，關於各類科組增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。