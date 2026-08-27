快訊

尼泊爾與西藏邊境山洪暴發，喜馬拉雅山冰川崩落致災

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

考試院通過外交民航原住民族特考 增列需用名額62名

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
考試院院會今日通過，115年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試增列需用名額62名。圖／考試院提供
考試院院會今日通過，115年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試增列需用名額62名。圖／考試院提供

考試院院會今天通過民國115年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試增列需用名額62名，以應用人機關業務需要。

考試院說，這三項考試原公告需用名額為251名，因用人機關外交部、交通部民用航空局及原住民族委員會仍有用人需求，經行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額62名，包括外交人員特考增列5名，三等考試3名、四等考試2名，民航人員特考增列2名，原住民族特考增列55名，三等考試33名、四等考試21名、五等考試1名。

考試院指出，這三項考試需用名額總計313名，外交人員特考80名，三等考試73名、四等考試7名，民航人員特考44名，原住民族特考189名，三等考試105名，四等考試74名，五等考試10名。

考試院表示，這三項考試預訂115年9月5日舉行，關於各類科組增列需用名額情形，請至考選部全球資訊網查詢。

名額 原住民族 考試院

延伸閱讀

大學分發入學錄取率97.54% 招生缺額603人創6年新低

逆勢連4年零缺額滿招…商船、水產養殖最搶手 海大揭兩關鍵因素

116年度國考期程 增第2次護理師考試採電腦化測驗

大學分發入學17日放榜 上午9時開放網路查詢結果

相關新聞

鍘美藝術節 9月20日連3天辦桌 黃偉哲今證實有來借場地

由網路社群發起「台南文藝負心運動—鍘美藝術節」演出場次公布，將於9月20日至22日連續3天，舉辦結合傳統戲曲與辦桌活動，打造另類的傳統戲曲文化盛會。日前傳出可能在五妃街附近體育園區，據了解因體育園區無法使用明火無法舉辦辦桌，今天傳出要選在永華市政中心西側西拉雅廣場，就是跨年演唱會場地。

疑劍指中國！川普宣布國家緊急狀態 禁外國電力設備

路透與法新社報導，美國總統川普26日簽署行政命令，以外國供應的電力設備可能使美國電網出現國安漏洞為由，宣布國家進入緊急狀態，並禁止企業購買、進口或安裝部分外國製設備。命令並未點名中國，但中國製電網零組件多年來一直令美國官員憂心。

考試院通過外交民航原住民族特考 增列需用名額62名

考試院院會今天通過民國115年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試增列需用名額62名，以應用人機關業務需要。

歷史上的今天／1988年陳水扁辯護台獨 抗議卻無鈴可按

1988年8月27日，蔡有全、許曹德涉嫌叛亂案，台灣高等法院上午更審宣判，蔡、許二人獲得減刑之後，都比上次判刑為輕。37歲的陳水扁當時擔任被告蔡有全辯護律師，宣判後陳水扁及黃信介等人立即至高檢處按鈴告發陳立夫、趙耀東資匪，卻發現高檢處無鈴可按，和法警爭執。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。