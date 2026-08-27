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林佳龍赴帛琉太平洋島國論壇活動 盼深化夥伴關係

中央社／ 桃園機場27日電

外交部長林佳龍今天率團赴帛琉出席太平洋島國論壇峰會活動，他表示，期盼深化台帛發展夥伴關係，拓展雙方貿易及觀光旅遊，與太平洋國家交流合作，並拜會帛琉共和國總統惠恕仁。

林佳龍於8月27日至9月3日率團赴友邦帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific IslandsForum，PIF）峰會相關活動。他今天在桃園國際機場接受媒體聯訪表示，這次組團到帛琉是參加「太平洋島國論壇」，因為雙方是發展夥伴，帛琉也是邦交國，帛琉也舉辦「太平洋繁榮特展」，包括台灣跟美國、日本、澳洲在太平洋所推動的榮邦計畫，讓大家分享交流。

林佳龍指出，台灣除了代表團也有企業團參與，政府鼓勵企業投資帛琉，因為帛琉是距離台灣最近的邦交國，帛琉真的非常美麗，一方面參加國際會議，同時也促進帛琉的投資貿易，也期待觀光旅遊可以在台灣與帛琉之間蓬勃發展，帛琉這次主辦太平洋島國論壇，讓台灣也有機會與很多國家交流合作。

外交部昨天發布新聞稿說，林佳龍將出席「太平洋島國論壇」峰會相關活動。包括由PIF秘書處主辦的第30屆「台灣／中華民國與太平洋島國論壇國家對話會議」，以及帛琉舉辦的「太平洋繁榮特展」，與太平洋友邦及太平洋地區的理念相近國家與夥伴，共同見證台灣近年在太平洋地區推動數位韌性、再生能源、基礎建設、氣候變遷調適、智慧醫療與社會賦權等領域的合作成果。

外交部說明，林佳龍訪帛期間，將與台灣在太平洋地區的友邦及其他友盟國家代表團進行場邊交流，就深化台灣與太平洋島國夥伴關係，以及共同維護印太地區和平、穩定與繁榮等議題交換意見。另將拜會帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）及副總統歐宜樓（Raynold B. Oilouch），並參訪帛琉國家醫院與台帛共同推動的「榮邦計畫」相關項目，了解計畫執行情形及未來合作方向。

太平洋島國論壇 帛琉 林佳龍

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