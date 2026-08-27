快訊

草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

難過！日本企鵝Suica卡片賣完停產 iPhone西瓜卡「恢復素面設計」

聽新聞
0:00 / 0:00

中元普渡變身國際文化交流 林佳龍邀各國使節帶特色供品祈福

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍26日與外交部同仁共同舉行中元普渡祈福，並特別邀請友邦及理念相近國家的駐台使節與代表參與，一同體驗台灣中元民俗文化。林佳龍表示，今年外交部的普渡多了許多國際朋友參與，各國使節也帶來各自國家的特色供品，讓傳統中元普渡增添滿滿的國際味。

林佳龍表示，各國使節與代表都有備而來，帶著各自國家的特色供品一起參與，包括美國在台協會（AIT）準備美國啤酒、加拿大帶來楓糖漿、南韓則帶來傳統點心藥菓，加上各友邦準備的特色供品，讓外交部今年的普渡供桌呈現不同國家的文化特色。

林佳龍指出，他也準備具有台灣味的祝福，將印有「我超好運」、「合家平安」的超大包綠色乖乖送給各國使節朋友，把台灣人在中元節祈求平安順遂的心意，分享給來自世界各地的朋友。

林佳龍表示，27日正逢中元節，他已啟程前往帛琉，因此特別提前一天與外交部同仁及各國使節共同普渡祈福，也把這份祝福一起帶著出發，最後也祝福國人朋友中元平安、事事順心。

中元普渡 林佳龍 供品

延伸閱讀

出席《聯合國反貪腐公約》國際審查會議 林佳龍：展現廉政治理成果

林佳龍27日訪問帛琉　出席太平洋島國論壇相關活動

青年海外圓夢計畫結訓 吳志中勉青年連結台灣與世界

中元普渡採買潮升溫 好市多箱裝零食飲料成普渡熱門品

相關新聞

無人機條例今拚三讀 李彥秀籲回歸公務預算、拒一次性大撒幣

國民黨立委李彥秀表示，發展無人機產業是朝野共識，但特別預算編列浮濫，破壞財政紀律，經費應回歸年度預算編列，扶植商用產業與軍工合作才是關鍵，政策不應淪為一次性大撒幣，或重蹈國家隊弊端，應建立透明選商與監督機制，才能健全本土供應鏈。

邱建富今領表參選彰化縣長 曝總統府高層勸退：叫我三思

2026年九合一大選今日進入候選人領表階段，無黨籍彰化縣長參選人邱建富一早前往彰化縣選舉委員會領取候選人登記表，他指出，這幾天總統府的高層還特別電話關心，請他能夠三思，促成大局能夠退選；但今天領表已表達參選決心。

立院今處理公投「一票多案」修法 傅崐萁：定明年度實施

立法院會今將處理在野黨所推動公投「一票多案」修法，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，為了讓中選會有逐步適應的時間，時程定在明年度以後實施，也就是與年底九合一選舉合併舉辦的公投案暫不適用。

影／「趙醫師」插旗台中七期開診所 陳幸妤：先求證再來評論

前總統陳水扁女兒陳幸妤與骨科醫師趙建銘離婚，據傳「趙醫師」要在台中七期旁開診所，並對外招聘物理治療師，並預定10月1日開幕，陳幸妤今上班前受訪前表示，先去求證台中是否真有這件事情，我們再來評論。

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱昨(26)日在臉書發文，針對前台北市長柯文哲妻子陳佩琪醫師日前談及陳幸妤與趙建銘離婚，自曝存放2,300萬元子女教育基金一事提出不同看法。吳欣岱認為，陳佩琪以「平平都是醫師夫妻」比較兩者情況，實際上忽略了收入結構與法律性質的差異。

陸打壓台參與太平洋島國論壇 陳冠廷：持續走出去

中國大陸近日公開反對台灣參與今年在帛琉舉行的太平洋島國論壇（PIF），民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷表示，中國的打壓不會因為台灣減少國際參與而停止，「我們真正要做的，是持續走出去。」他也說，需慎防北京在太平洋複製南海軍事化模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。