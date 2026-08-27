中元普渡變身國際文化交流 林佳龍邀各國使節帶特色供品祈福

外交部長林佳龍26日與外交部同仁共同舉行中元普渡祈福，並特別邀請友邦及理念相近國家的駐台使節與代表參與，一同體驗台灣中元民俗文化。林佳龍表示，今年外交部的普渡多了許多國際朋友參與，各國使節也帶來各自國家的特色供品，讓傳統中元普渡增添滿滿的國際味。

林佳龍表示，各國使節與代表都有備而來，帶著各自國家的特色供品一起參與，包括美國在台協會（AIT）準備美國啤酒、加拿大帶來楓糖漿、南韓則帶來傳統點心藥菓，加上各友邦準備的特色供品，讓外交部今年的普渡供桌呈現不同國家的文化特色。

林佳龍指出，他也準備具有台灣味的祝福，將印有「我超好運」、「合家平安」的超大包綠色乖乖送給各國使節朋友，把台灣人在中元節祈求平安順遂的心意，分享給來自世界各地的朋友。

林佳龍表示，27日正逢中元節，他已啟程前往帛琉，因此特別提前一天與外交部同仁及各國使節共同普渡祈福，也把這份祝福一起帶著出發，最後也祝福國人朋友中元平安、事事順心。