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從沙拉油、苦茶油燒到麻油！苯駢芘風波擴大 石崇良回應了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良今下午參與「2026行政院生技產業策略諮詢委員會議（BTC）」閉幕式前受訪表示，近期各縣市衛生局針對可能還有苯駢芘的產品進行後市場檢驗，食藥署會進一步了解相關情形。聯合報系資料照
衛福部長石崇良今下午參與「2026行政院生技產業策略諮詢委員會議（BTC）」閉幕式前受訪表示，近期各縣市衛生局針對可能還有苯駢芘的產品進行後市場檢驗，食藥署會進一步了解相關情形。聯合報系資料照

致癌油風波延燒，繼沙拉油苦茶油檢出苯駢芘不符標準後，再擴大至麻油商品。台北市政府近期接獲廠商自主通報一款麻油也中鏢，衛生局稽查後要求下架，這是北市第一件受波及的麻油商品。

對此，衛福部長石崇良今下午參與「2026行政院生技產業策略諮詢委員會議（BTC）」閉幕式前受訪表示，近期各縣市衛生局針對可能還有苯駢芘產品持續進行後市場檢驗，包括各縣市採樣樣本於7月至今已檢驗550多個樣本，期間也陸續公布相關檢驗結果。

石崇良說，麻油製程與苦茶油類似都沒有精煉的過程，與大豆沙拉油後續還有精煉過程不同，「食藥署會進一步了解相關情形」。

台北市衛生局今表示，8月24日晚間接獲廠商通報，此次出狀況的品項為「統購實業有限公司」供售的「麻油車頂級冷壓黑麻油」經檢驗其苯駢芘濃度為3.2μg/kg，已超出標準上限2.0μg/kg。北市府25日第一時間派員前往相關通路稽查，並已預防性下架187瓶，將同步追查產品最終流向與受影響批號。

石崇良 苦茶油 沙拉油

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