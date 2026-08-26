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總統府健康台灣委員會明將宣布 健康幣10月正式上線

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府健康台灣推動委員會27日將召開會議，據了解，會中將宣布健康幣10月正式上線。健康檢查示意圖／AI生成
總統府健康台灣推動委員會27日將召開會議，據了解，會中將宣布健康幣10月正式上線。健康檢查示意圖／AI生成

總統府健康台灣推動委員會27日將召開會議，據了解，會中將宣布健康幣10月正式上線，透過正向獎勵機制，鼓勵民眾接受成人健康檢查、癌症篩檢及疫苗接種，並逐步納入運動、健康飲食與慢性病控制等項目，推動醫療政策由疾病治療向前延伸至健康促進與疾病預防。

根據衛福部資料，國人十大死因中有7項屬於慢性病，85％的65歲以上長者至少罹患一項慢性病；癌症更已連續44年居十大死因之首，2023年新發癌症人數達13.8萬人，平均每3分48秒就有一人罹癌。

2024年三高相關疾病醫療支出達1,779億元，2023年前十大癌症醫療支出亦達1,567億元，慢性病與癌症已對國人健康及健保財務造成沉重負擔。

據了解，由於賴清德總統非常重視健康台灣相關政策，競選期間多次提及身為第一位醫師總統的使命，成立健康台灣推動委員會後宣示目標，期盼2030年將國人不健康餘命占比由10％降至8％是重要使命，使癌症及三高標準化死亡率下降三分之一。

衛福部表示，藉由健康幣建立全民參與、政府與企業協力的健康促進模式，包括採取「有做就有幣」方式，接受成人預防保健及B、C型肝炎篩檢、或是癌症篩檢部分，乳癌、口腔癌及肺癌篩檢都可以獲得健康幣，另外疫苗接種也納入獎勵範圍。

值得注意的是，政府也將與超商、量販店、壽險業者、醫療院所、藥局及運動場館合作，逐步擴大兌換通路。27日將由衛福部在健康台灣委員會中，進一步說明「健康幣政策推動規劃」的詳細報告。

健康幣 總統府 慢性病 癌症 衛福部 賴清德

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